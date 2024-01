Studente scappa da scuola, prendendo la scusa di andare in bagno. Rintracciato alla stazione

La fuga da scuola potrebbe sembrare il “piano perfetto” di ogni studente, ma in realtà quando un ragazzo si allontana dal proprio istituto senza il permesso, per la scuola stessa e il personale diventa un vero e proprio problema. Infatti, è ciò che è successo il 9 gennaio 2024 in un istituto superiore in provincia di Salerno, come riporta il quotidiano Il Mattino.

Sembra essere una mattinata come tante altre a scuola, ma durante la prima ora di lezione uno studente ha chiesto al proprio docente in servizio: “Mi scusi prof, posso andare in bagno?”. Il professore fiducioso e tranquillo, ha garantito il permesso all’alunno di andare alla toilette. Purtroppo, però, dopo una lontananza prolungata dalla classe da parte dello studente, il docente ha cominciato a preoccuparsi chiedendo a un altro ragazzo di andare in bagno a controllare se fosse tutto a posto.

Una volta verificato che alla toilette non vi era traccia del ragazzo, sono cominciate le preoccupazioni e le ricerche. Successivamente è scattato l’allarme da parte di tutto il personale scolastico, sia da parte dei bidelli, sia da parte dei docenti e dei compagni. Inizialmente, i controlli sono stati effettuati per tutta la scuola, ma senza trovare alcuna traccia dell’alunno.

Solo dopo molteplici minuti alla ricerca dell’allievo all’interno dell’istituto, il personale ATA ha realizzato che il ragazzo avesse lasciato la scuola. Successivamente la preside ha contattato i Carabinieri, i quali hanno subito dato il via alle ricerche al di fuori dell’istituto.

La dinamica delle ricerche e il ritrovamento

Dopo gli accertamenti da parte delle Forze dell’Ordine che il ragazzo fosse scappato dall’istituto, e aver ascoltato le testimonianze del personale scolastico, gli ufficiali hanno indagato a fondo. Dalle ricerche è sorto che lo studente avesse lasciato il suo zaino e altri elementi personali all’interno della propria classe, fuggendo poi da scuola. Dopo alcune ore di indagini all’esterno dell’edificio scolastico, i Carabinieri hanno finalmente ritrovato il ragazzo in buono stato alla stazione del paese, grazie anche alla collaborazione di un altro compagno di classe.

Tutto e bene ciò che finisce bene, ma che cosa ha portato lo studente a scappare dal proprio istituto durante l’ora di lezione? In merito a ciò, il portale online Salerno Today ha comunicato che l’alunno soffriva per la propria condizione famigliare. I servizi sociali, infatti, hanno allontanato in precedenza il ragazzo dai propri genitori biologici, poiché la situazione in famiglia era molto complessa.

Per questo, lo studente desideroso di rivedere la mamma, ha deciso di attuare una “impulsiva fuga” dalla scuola, non riuscendo a gestire la situazione. Fortunatamente, l’episodio si è concluso in parte positivamente, poiché i Carabinieri hanno accompagnato il ragazzo alla sede della casa famiglia in cui risiede temporaneamente.