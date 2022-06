Calendario Anno Scolastico 2022/2023 Emilia-Romagna

Anche per quest’anno ci sono poche modifiche in vista per il Calendario Scolastico 2022/23 in Emilia-Romagna. Ricordiamo che lo scorso anno Giunta regionale aveva accolto l’invito del ministero dell’Istruzione ad anticipare la partenza rispetto alla delibera di Giunta 353 del 2012 per le classi del primo ciclo di istruzione (elementari e medie) e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione (superiori) e formazione (IeFP). E così nel 2021/22 le scuole hanno riaperto il 13 settembre per poi chiudere il 4 giugno. Qual è la situazione di quest’anno? Scopriamo insieme, approfondendo tutte le date del calendario dell’anno scolastico 2022/23 della Regione Emilia-Romagna!

Calendario Scolastico 2022/23 Emilia-Romagna: quando inizia e finisce la scuola?

Quanto manca all’inizio della scuola in Emilia-Romagna? Il primo giorno di scuola per studenti e docenti sarà giovedì 15 settembre 2022, in linea perciò con quanto successo nell’anno scolastico appena terminato. Quando finisce la scuola in Emilia-Romagna? L’ultimo giorno di scuola invece è previsto mercoledì 7 giugno 2023, anche in questo caso in linea con l’anno scolastico 2021/22,. Ricapitolando:

Primo giorno di scuola Basilicata: 15 settembre 2022

Ultimo giorno di scuola Basilicata: 7 giugno 2023

Una volta chiarite le date di inizio e di fine, non resta che scoprire quali ponti sono previsti!

Calendario Scuola 2022/23 Emilia-Romagna: vacanze, ponti e festività

Quali sono i giorni in cui non si va a scuola in Emilia-Romagna? Per quanto riguarda le Vacanze di Natale le scuole in Emilia-Romagna resteranno chiuse da sabato 24 dicembre al 6 gennaio, mentre per le Vacanze di Pasqua da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023. Previsti inoltre alcuni ponti: Ognissanti è di martedì, ma nonostante questo le lezioni saranno sospese anche il 2 novembre oltre che il 1° novembre. Ci sono poi le feste comandate in cui la scuola è chiusa, perciò l’8 dicembre Immacolata Concezione, il 25 aprile la Festa della Liberazione, il 1° maggio la Festa dei Lavoratori e il 2 giugno la Festa nazionale della Repubblica. Ricapitolando:

1°-2 novembre (ponte)

Vacanze di Natale: da sabato 24 dicembre a venerdì 6 gennaio 2023 (compresi)

Vacanze di Pasqua: da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023 (compresi)

Senza dimenticare la Festa del Santo Patrono che varia da comune a comune e può donare un giorno in più di vacanza. Per esempio la Festa del Santo Patrono di Bologna è il 4 ottobre che nel 2022 cade di martedì, per questo motivo gli studenti potranno rimanere un giorno in più a casa. E ancora la Festa del Santo Patrono di Parma è il 13 gennaio che nel 2023 cade di venerdì, quindi gli studenti avranno la possibilità di fare un week-end lungo.