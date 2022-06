Calendario Anno Scolastico 2022/2023 Lazio

La Regione Lazio ha approvato lo scorso 16 giugno il Calendario Scolastico 2022/23 nel Lazio. “La scuola riparte con la consapevolezza del grande lavoro fatto in questo ultimo anno che ci ha consentito di garantire ai nostri studenti un livello di sicurezza elevato grazie all’impegno di tutti nella gestione dei contagi del Covid-19 – ha dichiarato l’assessore regionale a Lavoro, scuola e formazione Claudio Di Berardino -. Ci prepariamo a questo nuovo anno scolastico con grande fiducia, forti dell’esperienza acquisita nell’emergenza della pandemia, augurandoci che questa influisca sempre meno sul regolare svolgimento delle lezioni“. Ma quando iniziano e quando finiscono le scuole nel Lazio? Scopriamo insieme il calendario dell’anno scolastico 2022/23 della Regione Lazio!

Calendario Scolastico 2022/23 Lazio: quando inizia e finisce la scuola?

Quanti giorni mancano all’inizio della scuola nel Lazio? Il primo giorno di scuola per studenti e docenti sarà giovedì 15 settembre 2022, in linea con lo scorso anno che è stato il 13 settembre. Quando finisce la scuola nel Lazio? L’ultimo giorno di scuola invece è previsto giovedì 8 giugno 2023, fatta eccezione delle scuole dell’infanzia che terminano il 30 giugno 2023 (esattamente com’è successo per entrambi nell’anno scolastico appena terminato). Ricapitolando:

Primo giorno di scuola Lazio: 15 settembre 2022

Ultimo giorno di scuola Lazio: 8 giugno 2023

Ultimo giorno di scuola Lazio (scuole dell’infanzia): 30 giugno 2023

Le singole scuole potranno poi fare degli adattamenti al calendario regionale, purché siano consentite l’apertura entro e non oltre il 15 settembre e la chiusura l’8 giugno, con un numero minimo di 206 giorni di lezioni (per le scuole aperte dal lunedì al sabato); numero minimo di 171 giorni di lezioni (per le scuole aperte dal lunedì al venerdì).

Calendario Scuola 2022/23 Lazio: vacanze, ponti e festività

Quali sono i giorni in cui non si va a scuola in Lazio? Per quanto riguarda le Vacanze di Natale le scuole in Lazio resteranno chiuse da venerdì 23 dicembre al 6 gennaio, mentre per le Vacanze di Pasqua da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023. Lezioni sospese anche per le Feste Nazionali: 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile Festa della Liberazione, 1° maggio Festa del Lavoro e 2 giugno Festa della Repubblica. Ricapitolando:

Vacanze di Natale: da venerdì 23 dicembre a venerdì 6 gennaio 2023 (compresi)

Vacanze di Pasqua: da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023 (compresi)

Senza dimenticare che la Festa del Santo Patrono che cambia da comune a comune e regala un giorno in più a casa. La Festa del Santo Patrono di Roma è il 29 giugno, quindi le scuole sono già chiuse, mentre la Festa del Santo Patrono di Rieti, per esempio, è il 4 dicembre che però nel 2022 cade di domenica.