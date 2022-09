Debiti scolastici: le statistiche

Settembre è arrivato e tutti quegli studenti che hanno dei debiti scolastici da superare, devono affrontare i tanto temuti esami riparatori. Nel dettaglio è il 18,3 per cento degli iscritti alle scuole superiori, dal primo al quarto anno, che deve fare questo test prima dell’inizio ufficiale del nuovo anno scolastico. A tranquillizzare tutti però ci pensano direttamente i dati ufficiali del Ministero dell’Istruzione sui risultati degli anni precedenti: ad essere bocciati sono solo il 10% degli studenti. In poche parole i debiti scolastici sembrano essere una pura formalità.

Debiti scolastici: l’analisi

Secondo l’analisi di Skuola.net nell’anno scolastico 2020/2021 c’è stato il maggior numero di esami di recupero andati male con il 9,25 per cento degli studenti bocciati. Nello stesso anno negli Istituti Tecnici e, soprattutto, Professionali la percentuale di non ammessi a settembre ha superato quota 10%: rispettivamente 10,81 per cento (Tecnici) e 11,11 per cento (Professionali). In realtà non sembra poi così strano, visto che si è trattato del primo anno scolastico post DAD: sicuramente le novità della didattica a distanza nella seconda parte dell’anno non hanno aiutato alcuni studenti. In caso contrario è complicato capire come si sia potuti passare dal 6,5 per cento di bocciati dopo la verifica di settembre dell’anno 2018/2019 addirittura al 9,25 per cento del 2020/2021 (oltre il 40% in più). Sicuramente si capirà di più tra qualche settimana, dopo l’esame di riparazione di quest’anno.

Potrebbe interessarti anche: