Come molti di voi sapranno la data dell’esame di terza media è fissata tra la fine delle lezioni e il 30 giugno 2022. La struttura è rimasta inalterata rispetto allo scorso anno: nessuna prova scritta e un unico orale con la discussione di un elaborato. L’argomento oggetto del testo ti verrà assegnato dal collegio entro maggio e dovrai consegnarlo entro giugno. Vien da sé che elaborare una tesina strutturata diventa fondamentale per sostenere una buona prova.

Esame di Terza Media 2022: la tesina

In questo momento probabilmente ti starai chiedendo come strutturare un buon percorso multidisciplinare, che sia armonico ma anche originale per appassionare chi ti ascolta e avere la strada spianata per le domande che seguiranno. La tesina per l’esame di terza media 2022 deve avere al centro un unico argomento che devi collegare alle varie materie d’esame. Oltre alla scelta di un topic originale, dovrai curare grafica e impaginazione per fare bella figura davanti alla commissione d’esame, composta dai tuoi stessi professori. La presentazione della tesina sarà l’anticamera del tuo esame di terza media: partire con il piede giusto vuol dire poi avere meno domande e probabilmente legate a quanto avrai già approfondito. Proporre un elaborato banale, potrebbe portare la Commissione a scendere sempre più nello specifico (le domande più comuni le avranno già fatte a chi ha presentato l’argomento prima di te). Su quali argomenti è meglio puntare per avere una tesina originale?

5 tesine per fare colpo all’Esame di Terza Media 2022

Di seguito ti proponiamo un elenco di possibili tesine da utilizzare all’esame di terza media 2022:

Tesina di terza media “Comunicare: tra vecchia e nuova generazione”:

Tecnologia: i social network

Inglese: le differenze tra l’ordinamento italiano e quello americano

Geografia: gli Stati Uniti

Musica: comunicare attraverso la musica

Storia: regimi totalitari e propaganda

Educazione artistica: arte e correnti nel ‘900

Letteratura: Ermetismo

Tesina di terza media “Breaking Bad”

Italiano: le organizzazioni criminali

Storia: le guerre dell’oppio

Geografia: la Bolivia

Scienze: il sistema nervoso

Inglese: Bob Marley

Scienze motorie: il doping

Arte: astrattismo

Tesina di terza media “Alice nel Paese delle Meraviglie”

Italiano: Pirandella e la crisi dell’identità

Storia: Stanlin e la Regina di Cuori

Tecnologia: l’orologio

Inglese: Lewis Carol

Arte: Dalì e i suoi orologi

Musica: Avril Lavigne – Alice in Wonderland

Tesina di terza media “I cartoni animati”

Tecnologia: l’energia

Italiano: i Fratelli Grimm

Inglese: Walt Disney

Educazione Fisica: il basket

Storia: la grande guerra e i cartoni animati come mezzo di evasione

Francese: Ratatouille e la cucina francese

Tesina di terza media “Pandemia: passato, presente e futuro”

Italiano: il Decamerone

Storia: Epidemia e guerre

Scienze: il Covid-19

Educazione Civica: applicazione della Costituzione in pandemia

Tecnologia: i vaccini

Geografia: la Cina