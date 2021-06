Maturità 2021: come gestire l'ansia da esame

La maturità 2021 si avvicina e gestire l’ansia da esame (della serie “non ricordo nulla” o “non riesco a studiare”) è una priorità. Tranquillo, è più che normale. Come restare calmi per ricordare nomi, date e teoremi che frullano nel cervello? Ovvero, come stare tranquilli prima della maturità? Segui i nostri consigli su come vincere l’ansia pre esame, vedrai che sarà un successo.

Sebbene sia del tutto normale sentirsi un po’ nervosi prima di un esame, alcuni studenti trovano debilitante l’ansia da maturità. Tanto da non riuscire a gestire i pensieri frenetici, la capacità di concentrarsi ed il terrore che vanno mescolandosi con sintomi fisici quali tachicardia e nausea. Ma se conosci il tuo “nemico”, dovresti essere avvantaggiato: le cause dell’ansia da esame solitamente derivano dalla paura di fallire, dalla mancanza di un adeguato tempo di preparazione o da brutte esperienze passate. Beh, sappi che non sei solo: ecco cosa puoi fare per mantenere la calma nei giorni che precedono la grande prova.

Maturità 2021, come gestire e superare l’ansia da esame

Sii preparato. Certo, è ovvio, ma più avrai studiato ed assimilato, e più sarai sicuro del fatto tuo. Affronterai gli esami con molta più tranquillità.

Segui un’alimentazione adeguata. Ovvero fai una colazione nutriente la mattina degli esami e degli spuntini leggeri ma capaci di dare energia, frutta secca in primis. Ma non abbuffarti: una digestione lenta rallenta il pensiero. Perché? Il sistema digestivo ruba ossigeno al cervello!

Cerca di essere positivo. Ripetiti che puoi farcela e che andrà tutto bene. Abbattersi prima del tempo non farà altro che favorire un insuccesso.

Non fare paragoni con i tuoi compagni. Ognuno è diverso, e se in alcune materie possono eccellere, in altre magari sei più bravo tu.

Dormi bene la notte. Un riposo adeguato (di almeno 8 ore a notte) ti consentirà di essere più recettivo al mattino di quanto tu possa esserlo nel leggere un testo fino all'alba.

Respira. Concentrati sulla respirazione e sui pensieri positivi. Respirare profondamente può calmare il batticuore ed il concentrarsi sull'inspirare e sull'espirare distoglie la nostra attenzione dall'ansia.

Basta iniziare. Sappi che l'ansia andrà via via scemando una volta iniziato l'esame. A volte a giocarci un brutto scherzo è proprio l'attesa.

Cosa fare prima dell’esame di maturità

Inoltre, mentre studi…

Pausa caffè, non overdose di caffè Se questo è l’alleato perfetto degli studenti sotto esame, non significa che puoi nutrirti di caffè o thè o sostituirli all’acqua. Perché? La caffeina e la teina fanno aumentare lo stress.

Ma come ti vesti? Comodo ma non trasandato. Vestiti in modo da sentirti a tuo agio. Jeans troppo stretti, vestiti troppo pensanti e fermagli fastidiosi, di certo non aiutano a rilassarti.

Preparati! Gomme, penne, matite, dizionari, calcolatrici non sono accessori. Sono parte di te!

Have break, ma non distrarti. Concentrati su immagini positive e torna in te!

