Ogni anno sono moltissimi gli studenti che scelgono di proseguire gli studi all’estero: se anche il tuo sogno è di andare fuori, la conoscenza dell’inglese è un requisito fondamentale da ottenere e quello che stai facendo a scuola non è sufficiente! Cosa fare allora per essere certi di avere un livello sufficiente per fare questa scelta di vita?

Inizia da un buon corso di inglese con l’acquisizione di una certificazione come lo IELTS o il TOEFL, ma non ti fermare! Devi praticarlo costantemente per non farti trovare impreparato. Su Facebook e Instagram, ma anche su Tok Tok e Telegram sono tantissimi gli influencer che ti propongono trucchi per imparare l’inglese velocemente e ti regalano ogni giorno tantissime tips! Scopriamo insieme quelli che dovresti proprio seguire per migliorare la tua conoscenza della lingua.

5 influencer da seguire per migliorare il tuo inglese

British Pills – Francesca Porro: questo profilo Instagram offre pillole d’inglese gratuite ogni giorno grazie alla professionalità di Francesca, insegnante e interprete dal piglio deciso e la pronuncia impeccabile. Ti suggerisce libri, propone test e momenti divertentissimi tutti rigorosamente in lingua! Speedy Languages – Diventa Bilingue per Sempre: il nostro profilo Instagram preferito; oltre ad offrire soluzioni linguistiche originali con esempi tratti dalla cinematografia, vengono messi a disposizione appunti gratuiti ogni settimana. I video sono esilaranti e in pochissimo tempo la tua pronuncia e il tuo modo di esprimerti miglioreranno considerevolmente. Da poco è uscito anche il suo ultimo libro per Mondadori: imperdibile! Norma’s Teaching: Norma Cerletti è la nuova star dei social, ha un canale Instagram ed uno Tok Tok seguito da migliaia di persone, studenti e adulti, a imparare e migliorare l’inglese. Vengono pubblicati mini corsi settimanali con spiegazioni grammaticali e lessicali, modi di dire e un quiz finale la domenica per mettersi alla prova! Enricoslesson: tanti modi di dire la pronuncia corretta di parole che potrebbero metterti in crisi con un approccio tutto orientato alla comunicazione quotidiana. Enrico ti insegna a sopravvivere all’estero con usi della lingua in situazioni reali, come quelle in cui potresti trovarti se dovessi incontrare dei veri madrelingua. Con i suoi consigli non potrai che fare un’ottima figura! Hannah Hillam: l’ultima scelta è diversa da tutte le altre per offrirti un panorama eterogeneo. Hannah è un’illustratrice americana che racconta la sua vita a disegni: battute, episodi comici, situazioni divertenti. Racconti brevi che con l’aiuto delle immagini ti aiuteranno ad immergerti in un mondo completamente nuovo.

Che aspetti? Inizia a seguirli subito!