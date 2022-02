L’esame di terza media 2022 si sta avvicinando ed è bene iniziare a prepararsi: si svolgerà nel periodo compreso tra l’ultimo giorno di scuola e il 30 giugno. Ci saranno:

due prove scritte: una di italiano e una relativa alle competenze logico-matematiche;

una di italiano e una relativa alle competenze logico-matematiche; un colloquio in cui saranno accertate anche le competenze relative alla lingua inglese, alla seconda lingua comunitaria e all’insegnamento dell’Educazione civica.

L’orale partirà dall’esposizione di una tesina. La votazione finale è in decimi. Si potrà ottenere la lode, con deliberazione all’unanimità della Commissione. Per quanto riguarda l’ammissione all’Esame, la partecipazione alle prove nazionali Invalsi, che comunque si terranno, non sarà requisito di accesso. Per l’esame orale un grande peso avrà l’esposizione della tesina. Se sei alla ricerca di argomenti interessanti per la tesina di terza media questo è il posto giusto in cui cercare: fare una tesina originale influirà sul tuo voto e ti aiuterà anche nel corso della prova orale.

Le possibilità sono davvero tantissime e molto dipende dai tuoi interessi: dovresti scegliere una tesina per l’esame di terza media 2022 che in qualche modo ti rappresenti in modo da fare colpo sulla commissione. In questa breve guida ti proponiamo un elenco di collegamenti per una tesina sulle serie tv.

Tesina Esame di Terza Media 2022: collegamenti

Che sia una delle ultime uscite o una delle serie più storiche la tesina per l’esame di terza media 2022 sulle serie tv piace sempre perché rappresenta un punto di raccordo tra il mondo degli adulti e quello dei bambini. Ecco un elenco di collegamenti per la tesina sulle serie tv 2022:

Spagnolo : puoi parlare della Casa del Papel. Ti consigliamo di parlare di un episodio nello specifico citando alcune espressioni linguistiche;

: puoi parlare della Casa del Papel. Ti consigliamo di parlare di un episodio nello specifico citando alcune espressioni linguistiche; Francese : puoi partire da Strangers Things , parlare dell’opere di Antoine De Saint- Exupery “Il piccolo principe” ;

: puoi partire da , parlare dell’opere di ; Inglese : qua il materiale è davvero vastissimo. Puoi iniziare parlando di Bridgerton e fare un parallelo con alcuni testi fra i più interessanti della letteratura inglese.

: qua il materiale è davvero vastissimo. Puoi iniziare parlando di e fare un parallelo con alcuni testi fra i più interessanti della letteratura inglese. Storia : inizia raccontando la serie tv 13 , e passa poi alla nascita ed i contenuti del testo “La dichiarazione universale dei diritti dell’uomo”;

: inizia raccontando la serie tv , e passa poi alla nascita ed i contenuti del testo “La dichiarazione universale dei diritti dell’uomo”; Geografia : Inventing Anna, qui si parla di New York e degli Stati Uniti in generale;

: qui si parla di New York e degli Stati Uniti in generale; Italiano: l’uso delle maschere o del narratore all’interno delle serie tv;

l’uso delle maschere o del narratore all’interno delle serie tv; Educazione Fisica: Badmington Club;

Badmington Club; Educazione Civica: puoi raccontare Baby facendo riferimento al codice italiano.

Ora che hai tutti gli argomenti non ti serve altro: devi tirare giù un’introduzione e la tesina per l’esame di terza media 2022 è pronta!