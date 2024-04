Test di Medicina 2024: la classifica dei TOLC viene salvata dal Consiglio di Stato

Ordinanza cautelare del Consiglio di Stato sui TOLC

Il 10 gennaio scorso, il TAR ha deciso di annullare il bando e il decreto relativi alla graduatoria TOLC 2023. Con una recente decisione, il Consiglio di Stato ne ha, invece, ripristinato la validità, giustificando l’azione con la necessità di tutelare gli studenti che ambiscono alla Facoltà di Medicina.

Ciò è avvenuto in tempi molto ristretti, in quanto siamo a circa sette giorni dalla scadenza delle iscrizioni per i test di Medicina 2024. Rimane ancora da definire la posizione dei cosiddetti “quartini“, i quali si sono presentati alle prove nel 2023, quando frequentavano ancora la quarta superiore. Il loro punteggio, se alto, avrebbe permesso di iscriversi alla Facoltà di Medicina a tempo debito.

Il futuro dei “quartini”

La decisione ha generato ricorsi e richieste con tanto di documentazione allegata, al fine di sottoporre agli organi preposti le varie domande. A tal proposito, si evince come i giudici amministrativi si sono espressi:

“L’efficacia della graduatoria concorsuale annullata in primo grado, con ogni ulteriore conseguenza ai fini del suo eventuale scorrimento”.

Parallelamente non è stata accettata l‘istanza del ricorso principale, richiedente ugualmente l’ammissione in sovrannumero ai corsi di laurea. Il 9 luglio 2024 il Consiglio di Stato si riunirà per esprimersi in merito.

Cosa potrebbe succedere dopo la decisione?

La maggior probabilità porta a pensare che pure dal MUR, possano confermare quanto espresso, ossia mantenere il “calendario” 2024.

Rimane, però, da definire la sorte dei ragazzi che hanno svolto il test durante la frequentazione del quarto anno di superiori, ovvero i “quartini“. Essi, infatti, meritano una tutela in quanto rischiano di aver sostenuto un test che era stato invalidato.

La soluzione potrebbe trovarsi pubblicando una normativa specifica e unicamente pensata per il caso, come già in un’altra occasione era stato stabilito. Ovviamente, servirà una comunione di intenti tra maggioranza e opposizione. le quali dovranno agire con razionalità e buon senso per il bene degli studenti.

A tal proposito, la Ministra Bernini si è espressa così: