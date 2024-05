Trentino Alto Adige: elargiti 90.000 per le borse di studio. A chi saranno destinate?

Quanto ha stanziato la Giunta Provinciale Trentina

Buone notizie per moltissimi studenti del Trentino Alto Adige, poiché saranno destinate per alcune categorie delle interessanti borse di studio. Infatti, la Giunta Provinciale ha elargito una importante somma, ossia 90.000 euro per valorizzare tutti gli alunni volenterosi e supportare il proseguimento degli studi futuri. In merito a ciò, si è espresso anche un rappresentante della Giunta trentina, il quale ha dichiarato di incentivare la formazione scolastica attraverso queste borse di studio. Insomma, sembra che per molti ragazzi e ragazze “meritevoli” trentini questa sia un’ottima opportunità per inoltre la domanda per il bando.

A chi è destinato il bando?

Tutti gli studenti che hanno ottenuto il diploma durante i rispettivi anno scolastici, ossia 2021-2022 e 2022-2023, uscendo con 100 e lode dagli esami di Maturità potranno fare richiesta per la borsa di studio. Inoltre, anche tutti gli alunni che si sono iscritti per l’anno accademico 2023-2024 a percorsi di formazione terziaria potranno usufruire del bando.

Per diversi studenti, che rientrano regolarmente in queste due categorie, sorge spontanea una domanda: che cosa andranno a coprire le borse di studio elargite?

Ebbene, con i compensi si potranno saldare le tasse da sostenere per il primo anno accademico, con una quota fino a 2.000 euro. E’ bene specificare che le borse di studio non sono cumulabili ad altri “premi” in denaro stabiliti dalle normative vigenti per il settore degli studi universitari.

Chi può inoltrare la domanda e come fare per chiedere la borsa di studio?

Gli studenti che potranno inviare la domanda sono gli immatricolati per l’anno accademico 2023-2024, iscritti ad un istituto universitario per la formazione terziaria nazionale, estera, privata o pubblica, ad esempio i Conservatori musicali, le AFAM e altre università.

Tutti gli interessati e “idonei” potranno inoltrare la richiesta della borsa di studio dalle ore 9 del 21 maggio alle ore 17 del 20 giugno 2024. Le domande dovranno essere inviate al Servizio Formazione Professionale, Formazione terziaria e funzioni di sistema. I moduli da compilare online sono disponibili sul relativo Portale dei Servizi.