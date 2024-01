True Detective 4 con Jodie Foster: dove e quando vedere la nuova stagione in Italia

La tanto attesa quarta stagione di “True Detective”, arricchita dalla straordinaria presenza di Jodie Foster come nuova protagonista, sarà disponibile in Italia a partire da lunedì 15 gennaio 2024. La serie sarà trasmessa in esclusiva su Sky e sarà fruibile in streaming anche su NOW: ogni settimana, un nuovo episodio sarà reso disponibile in contemporanea con la messa in onda americana su HBO.

Dettagli sulla trama e sul cast di True Detective 4

La quarta stagione della serie, intitolata “True Detective: Night Country”, è stata creata da Issa López, autrice, sceneggiatrice e regista; la vincitrice di un premio Oscar Jodie Foster interpreta per la prima volta un ruolo da protagonista sul piccolo schermo, affiancata dalla talentuosa Kali Reis.

La trama si sviluppa nella città di Ennis, durante l’ultimo giorno di sole dell’anno in Alaska. All’interno della stazione di ricerca Tsalal Arctic Research Station gli scienziati sono pronti a festeggiare tra cibo e musica. Tre giorni più tardi, di loro si è persa qualsiasi traccia. L’allarme viene dato dallo spedizioniere incaricato di portare gli approvvigionamenti, che, una volta arrivato alla base, non ha trovato nessuno. Dove sono finiti tutti? Perché hanno abbandonato la base all’improvviso? Nell’ispezione iniziale, una lingua umana sotto un mobile in cucina e un’inquietante scritta lasciata su una lavagna non fanno presagire nulla di buono. C’è un nuovo e agghiacciante mistero da investigare, avvolto in atmosfere cupe e misteriose. Il nucleo narrativo della serie è focalizzato sulle due detective, interpretate da Jodie Foster e Kali Reis, che dovranno svolgere le indagini caratterizzate da personalità diverse ma unite da un passato doloroso e dall’esperienza comune di essere donne in un mondo prevalentemente dominato dagli uomini.

Il ritorno alle origini e gli elementi sovrannaturali

La quarta stagione di “True Detective” rappresenta un ritorno alle origini della serie, dove il genere poliziesco è contaminato da una presenza continua e inquietante di elementi soprannaturali. La trama introduce visioni spettrali, un ritorno dall’aldilà, corpi congelati nel ghiaccio e un’atmosfera di orrore che ricorda molto la prima, apprezzata stagione dello show.

Creata e scritta da Nic Pizzolatto, “True Detective” ha debuttato su HBO nel 2014 ricevendo da subito ampi consensi per la sua trama avvincente, la regia di qualità e i grandi attori che si succeduti come protagonisti, tra cui Matthew McConaughey, Colin Farrell e Rachel McAdams.

La caratteristica distintiva della serie è quella di cambiare completamente trama e cast a ogni stagione: tutte sono però incentrate su indagini complesse e misteri oscuri.

Jodie Foster ha un ruolo chiave nel cast

In “True Detective: Night Country”, Jodie Foster è una delle detective incaricate di indagare sulla misteriosa sparizione degli scienziati: dovrà affrontare non solo il mistero presente ma anche i fantasmi del passato e le leggende legate al luogo di Ennis.

Con il suo cast eclettico, che oltre all’eccezionale Jodie Foster può contare su Fiona Shaw, Christopher Eccleston e John Hawkes, questa nuova stagione di “True Detective” promette di offrire una narrativa avvincente e coinvolgente, mantenendo gli spettatori sulla corda dall’inizio alla fine. Chissà se si rivelerà all’altezza delle altissime aspettative dei fedelissimi dello show e dei successi delle stagioni precedenti.

La data e l’orario in cui vedere la nuova stagione

Il primo episodio della nuova stagione è stato trasmesso alle 3.00, nella notte fra domenica 14 e lunedì 15 gennaio su Sky Atlantic. Successivamente, sarà replicato in prima serata il lunedì alle 21.15. Gli episodi successivi usciranno ogni lunedì, in contemporanea alla messa in onda negli Stati Uniti.