Unicam, corso universitario svolto nel metaverso: "Siamo un ateneo all'avanguardia"

Corso universitario nel metaverso a UNICAM

L’Università di Camerino (Unicam) sta per intraprendere un percorso pionieristico nel campo dell’istruzione nel metaverso. Con la collaborazione di Pa Social e Meta Italia, l’ateneo marchigiano lancerà il primo corso universitario interamente svolto in un ambiente virtuale. Questo corso, parte del curriculum di Informatica per la comunicazione digitale, offrirà agli studenti un’opportunità unica per esplorare le potenzialità del metaverso applicate alla didattica universitaria.

Il corso, denominato “Social Media Management”, sarà tenuto da Francesco Di Costanzo, presidente di Pa Social, e si svolgerà all’interno di un’aula virtuale realizzata nel metaverso. La particolarità di questa iniziativa è l’uso della tecnologia di realtà virtuale, con la distribuzione di 52 visori Meta Quest3 a ciascun partecipante del corso. Questa attrezzatura consentirà agli studenti di interagire con l’ambiente virtuale e di sperimentare modalità di apprendimento innovative e coinvolgenti.

Cos’è il metaverso

Il metaverso offre numerose possibilità per la didattica, permettendo agli studenti di immergersi in contesti digitali che simulano situazioni reali, migliorando così l’esperienza di apprendimento. Attraverso questa tecnologia, gli studenti potranno partecipare attivamente alle lezioni, interagire con i compagni di corso e con il docente, e sfruttare la flessibilità del metaverso per esplorare contenuti aggiuntivi e approfondire la loro formazione.

L’implementazione di un corso universitario nel metaverso non riguarda solo la didattica, ma anche la ricerca. L’aula virtuale in cui si svolgeranno le lezioni è stata progettata e sviluppata dal team del prof. Daniele Rossi della Scuola di architettura e design “E. Vittoria” di Unicam. Questo aspetto evidenzia come il metaverso possa essere utilizzato anche per sperimentare nuovi approcci nell’architettura e nel design, contribuendo allo sviluppo di ambienti virtuali funzionali ed esteticamente accattivanti.

L’iniziativa dell’Università di Camerino rappresenta un importante passo avanti nel campo dell’educazione digitale e dimostra come il metaverso possa essere sfruttato per creare nuove opportunità di apprendimento e di ricerca. Gli studenti che partecipano a questo corso avranno la possibilità di acquisire competenze pratiche nell’uso della realtà virtuale, un campo in rapida crescita che offre molte opportunità nel mercato del lavoro. Oltre alla formazione accademica, il corso fornirà agli studenti un’esperienza pratica che potrà essere valorizzata nel loro percorso professionale.

Le parole del Rettore

“Sono davvero soddisfatto – ha commentato il rettore Graziano Leoni – di poter avviare questa sperimentazione in Unicam: siamo un ateneo sempre all’avanguardia e non potevamo non esserlo anche in questa occasione. La realtà immersiva, molto utilizzata in altri contesti, è ancora in fase sperimentale quando si parla di didattica ed è per questo motivo che abbiamo voluto avviare questo progetto per valutarne in pieno tutte le potenzialità, coinvolgendo direttamente tutti gli attori, quindi sia i docenti che le nostre studentesse ed i nostri studenti ed avere un loro feedback”.