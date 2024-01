Università di Bolzano, Alex Weissensteiner è il nuovo rettore

L’Università di Bolzano, con il consenso unanime del Senato Accademico, ha annunciato la nomina del professor Alex Weissensteiner al prestigioso incarico di rettore. Il professor Weissensteiner assumerà la guida dell’istituzione accademica, succedendo al professor Paolo Lugli, il cui contributo straordinario ha lasciato un’impronta significativa sull’universtà.

Il processo di selezione per individuare il nuovo rettore è stato condotto a livello internazionale e ha coinvolto oltre 40 candidati, provenienti sia dal corpo docente interno che da altre istituzioni accademiche. In seguito a una valutazione accurata delle qualifiche, delle esperienze e delle prospettive di ciascun candidato, il professor Weissensteiner è emerso come la scelta indiscutibile per assumere la responsabilità di questo ruolo chiave.

La presidente di Unibz, la dottoressa Ulrike Tappeiner, ha manifestato grande soddisfazione per l’elezione del professor Weissensteiner. Ha sottolineato con enfasi la sua capacità di comprensione sia dell’ambiente universitario che del contesto socio-economico in cui l’università opera. In particolare, la dottoressa Tappeiner ha evidenziato la qualità del professor Weissensteiner nel rappresentare l’Università di Bolzano sia a livello nazionale che internazionale. La sua nomina è vista come un’opportunità per consolidare e ampliare la presenza e l’influenza di Unibz nel panorama accademico globale.

Ulteriormente, la presidente ha sottolineato il ruolo chiave che il professor Weissensteiner svolgerà nel rafforzare i legami dell’università con il territorio. Questo impegno mira a promuovere una sinergia proficua tra Unibz e la comunità circostante, evidenziando l’importanza di una connessione solida e reciprocamente vantaggiosa tra l’istituzione accademica e la società in cui è radicata.

Chi è Alex Weissensteiner

Nativo di Bolzano, il professor Alex Weissensteiner può vantare un prestigioso percorso accademico. Dopo aver conseguito il dottorato di ricerca presso l’Università di Innsbruck, ha intrapreso una carriera accademica internazionale di grande risonanza. Ha ricoperto il ruolo di professore a contratto in Portfolio Management and Financial Risk Management presso l’Università del Liechtenstein, e successivamente è stato professore di Ingegneria Finanziaria presso la Technical University of Denmark a Copenhagen nel periodo 2013-2014.

Attualmente, il professor Weissensteiner ricopre la cattedra di Finanza Quantitativa presso la Libera Università di Bolzano, oltre a essersi distinto come prorettore alla didattica. In precedenza, ha ricoperto importanti incarichi all’interno dell’università, tra cui il ruolo di vicepreside alla didattica della Facoltà di Economia dal 2018 al 2020 e di direttore del corso di laurea in Economia e Management dal 2015 al 2020. Ha altresì coordinato il Presidio di qualità di Unibz e ha contribuito attivamente al comitato di coordinamento dell’Alleanza per la Sostenibilità in Alto Adige.

Il professor Weissensteiner vanta un’ampia esperienza nell’insegnamento, avendo tenuto corsi di Finanza Matematica, Gestione del Rischio Finanziario e Derivati. I suoi interessi di ricerca sono focalizzati sull’asset allocation e sul pricing degli asset, sia nell’ambito teorico che nella loro applicazione pratica. Inoltre, ha arricchito il dibattito accademico con numerose pubblicazioni su riviste di alto profilo, tra cui spiccano il Journal of Financial and Quantitative Analysis e il Journal of Banking and Finance, attestando il suo contributo significativo alla ricerca nel campo finanziario.