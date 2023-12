Università di Pisa: introduzione del master per divenire esperto cinofilo

Importante novità all’Università di Pisa, istituto in cui nasce il primo master per diventare esperti in cinofilia (Escac). Il corso di specializzazione si occupa di formare futuri specializzati nel comportamento canino. Nello specifico, tale figura professionale è ultimamente molto richiesta nel mondo del lavoro. Il master è stato proposto dalla stessa università pisana, rispettando le regole comunicate dalla Norma Tecnica Uni 11790:2020.

Quando ci si potrà iscrivere al corso di esperto cinofilo? Gli studenti interessati potranno registrarsi fino al 19 febbraio 2024, non oltre le ore 13:00 dello stesso giorno. I posti disponibili in ateneo per il corso saranno 25, con una aggiunta di 10 posti solamente per gli uditori. Per inoltrare la candidatura, occorre completare un modulo specifico via online.

Le lezioni del master avranno inizio nel mese di marzo 2024, più specificatamente l’8 marzo e le lezioni saranno organizzate in un anno accademico, fino al raggiungimento di 60 CFU totali.

Chi potrà accedere al master per esperto cinofilo?

Gli studenti universitari che potranno iscriversi al master dovranno aver conseguito lauree in determinate facoltà, come Medicina Veterinaria (nuovo e vecchio ordinamento), la specialistica in Biotecnologie Mediche, Veterinarie o Farmaceutiche e anche chi ha ottenuto il titolo in Scienze Zootecniche e Tecnologie Animali. Ovviamente, tutti gli studenti che hanno studiato indirizzi che si avvicinano maggiormente al settore medico e animale saranno più propensi ad iscriversi ad un master simile a quello proposto dall’Università di Pisa, ma qualsiasi universitario che ha ottenuto una laurea triennale potrà registrarsi al corso.

Chiunque fosse interessato e avesse i giusti requisiti per iscriversi al master di esperto cinofilo, potrà inoltrare la domanda di ammissione “con riserva”, quindi registrarsi dopo la data prevista per il termine delle iscrizioni, ma prima dell’inizio del corso.

In cosa specializzerà il master per diventare esperto cinofilo?

L’esperto cinofilo è diventato uno dei lavori più richiesti in ambito professionale, soprattutto a fianco di moltissimi professionisti nel campo veterinario. I cani sono diventati ormai una costante nella vita delle persone. Perciò occorre che vengano istruite delle figure specializzate per gestire e cambiare eventuali comportamenti problematici dei cari amici canidi.

Moltissime specie di cani, possono sviluppare delle patologie o avere disturbi comportamentali per i quali, spesso, è richiesto l’intervento di un esperto cinofilo competente per risolvere il problema. Il master in cinofilia, infatti, si occupa di formare delle persone preparate per “educare” i cani nel modo corretto e idoneo.

Inoltre, un esperto cinofilo potrebbe aiutare come assistente nei centri veterinari specializzati. In seguito, un laureato in cinofilia potrebbe collaborare con aziende nei panni di addestratore o educatore, anche come freelance.

Sempre più persone si rivolgono a figure professionali come gli educatori dei cani, per avere vicino a sé degli animali domestici sani, educati, affettuosi e tranquilli.

Gli studenti che vorranno iscriversi al master per diventare esperto cinofilo all’Università di Pisa, una volta aver conseguito la laurea del corso, diventeranno così “dottori in allevamento animale ed educazione cinofila”. La condotta dei “migliori amici dell’uomo” è ormai diventata uno dei focus importanti della vita degli esseri umani, perciò l’esperto cinofilo potrebbe a sua volta divenire un altro “miglior amico dei cani, ma anche degli umani”.