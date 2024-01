Università LUISS: ottanta insegnanti iscritti al corso di Intelligenza Artificiale

L’Intelligenza Artificiale ormai sembra essere un tema attuale e importante da approfondire, sia dal punto di vista tecnologico, sia da quello formativo. Essendo ormai una nuova frontiera, per comprendere il potenziale e allo stesso tempo i rischi dell’AI, occorre dunque spostare l’attenzione verso un approccio maggiormente scientifico.

Dove è possibile analizzare l’Intelligenza Artificiale in modo più accurato? Ovviamente, l’università sembra essere il luogo migliore. Per questo, l’Università LUISS ha programmato un corso decisamente innovativo e interessante, che ha alla base nel progetto “Intelligenza Artificiale nella scuola: educazione, formazione e nuove metodologie didattiche”. Codesto corso, è proposto non solo a tutti coloro che vogliono approfondire il potenziale formativo e didattico dell’AI, ma soprattutto il programma è adatto a tutti quei docenti che vogliono studiare a fondo la tematica e aggiornarsi. Infatti, il corso universitario della LUISS ha già registrato ottanta docenti iscritti al progetto formativo. Gli obiettivi del corso sull’AI programmato dalla LUISS sono quello di potenziare tutti i metodi didattici grazie a questo nuovo strumento ed esaminare a fondo l’utilità e anche gli eventuali “limiti” dell’Intelligenza Artificiale, già molto utilizzata dagli studenti nelle scuole con ChatGPT.

Come è strutturato il corso sull’AI della LUISS

L’iniziativa universitaria proposta dalla LUISS include un ciclo di quattro incontri programmati al mese. Le lezioni saranno gestite direttamente dall’ateneo tramite il coinvolgimento degli insegnanti, specializzati nell’ambito tecnologico e digitale, attraverso la coordinazione di LawLab, un laboratorio dell’istituto universitario.

I seminari e il progetto sono stati presentati dalla responsabile del Corso Triennale in “Management and Artificial Intelligence” Irene Finocchi, la quale ha illustrato con entusiasmo gli intenti della programmazione del corso prevista. Durante gli incontri, gli insegnati iscritti al progetto potranno partecipare a un tour innovativo e interattivo, approfondendo le molteplici funzionalità delle applicazioni con AI incorporata, studiando nuove tecniche di apprendimento da proporre agli alunni durante le lezioni didattiche a scuola.

Inoltre, ci sarà anche la presenza del direttore del Corso di Laurea Magistrale in “Data Science and Management” Giuseppe Italiano, il quale provvederà negli incontri a illustrare molteplici simulazioni agli iscritti, ad esempio attraverso giochi interattivi e l’utilizzo delle applicazioni come la stessa ChatGPT.

Due date importanti da ricordare per l’occasione sono il 20 marzo 2024, in cui il direttore del Laboratorio LUISS LawLab Pietro Falletta, specializzato in diritto digitale, interverrà in un seminario proponendo tematiche importanti come la protezione dei dati sul web, la tutela dei minori online, parlando inoltre del problema delle fake news e del cyberbullismo.

Il 24 aprile 2024, invece, ci sarà un incontro con il responsabile del Dipartimento di Giurisprudenza LUISS Antonio Punzi, il quale parlerà di una possibile “crasi” tra diverse discipline umanistiche e l’Intelligenza Artificiale, un ambiti apparentemente diversi ma potenzialmente vicini.