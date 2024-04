Uno studente su tre lascia la scuola prima del diploma: è allarme nelle periferie romane

Lo studio Save The Children

Uno studio recente condotto da Save the Children ha rivelato una realtà preoccupante: ben un terzo degli studenti romani interrompe il proprio percorso educativo prima di ottenere il diploma. Questo fenomeno, che si manifesta tipicamente all’età di 15 anni, ha implicazioni profonde e durature sul futuro professionale e personale dei giovani coinvolti.

Le ragioni dietro questa tendenza possono essere molteplici e complesse. Fattori socio-economici, come la povertà, la disuguaglianza e l’accesso limitato a risorse educative di qualità, possono giocare un ruolo significativo. Inoltre, le sfide personali e familiari, tra cui problemi di salute mentale, instabilità familiare o pressioni socio-culturali, possono influenzare negativamente la continuità degli studi.

Le conseguenze di questa interruzione educativa precoce sono estremamente gravi. Oltre al rischio di una maggiore disoccupazione e precarietà lavorativa nel futuro, gli individui che lasciano precocemente il sistema scolastico possono trovare difficile accedere a opportunità di formazione e sviluppo personale, limitando così le loro prospettive di vita e di realizzazione.

Affrontare questa sfida richiede un impegno coordinato da parte di governi, istituzioni educative, organizzazioni della società civile e comunità locali. È essenziale investire in programmi mirati di sostegno e recupero scolastico, fornendo risorse e supporto agli studenti a rischio di abbandono scolastico. Allo stesso tempo, è cruciale affrontare le cause sottostanti di questa problematica, come la povertà e l’ineguaglianza, per creare un ambiente favorevole allo sviluppo e al successo educativo di tutti i giovani.

Aree periferiche di Roma a rischio

Le periferie di Roma, in particolare quartieri come Tor Bella Monaca, Acilia e Idroscalo, sono teatro di una sfida significativa: tassi di abbandono scolastico nettamente superiori alla media cittadina. Secondo il rapporto “Fare Spazio alla Crescita 2023”, nel Municipio VI, la situazione è particolarmente critica, con quasi la metà dei residenti che non supera la licenza media. Il 46,4% della popolazione si ferma a questo livello di istruzione, rispetto alla media comunale del 35,4%.

Questi dati evidenziano profonde disparità nell’accesso all’istruzione e nell’opportunità educativa tra le diverse aree della città. Le ragioni dietro questi tassi elevati di abbandono scolastico possono essere molteplici e complesse, spaziando dalle sfide socio-economiche alle carenze infrastrutturali e alla mancanza di risorse educative adeguate.

Affrontare questa situazione richiede un approccio integrato e mirato, che coinvolga le istituzioni locali, le scuole, le famiglie e la comunità nel loro insieme. È fondamentale investire in programmi di sostegno scolastico e di recupero, che offrano agli studenti risorse e supporto per superare le sfide che possono ostacolare il loro percorso educativo. Allo stesso tempo, è necessario affrontare le cause sottostanti di questa disuguaglianza, lavorando per ridurre la povertà, migliorare l’accesso ai servizi e promuovere opportunità di sviluppo socio-economico nelle aree più svantaggiate della città.

Mancanza di un’educazione adeguata si riflette sull’occupazione lavorativa

La connessione tra l’educazione e il tasso di occupazione è evidente nelle aree più svantaggiate, dove la mancanza di un’istruzione adeguata si traduce in un tasso di disoccupazione tra i 15 e i 64 anni che può raggiungere il 40%. Questa situazione è ulteriormente complicata dalla mancanza di competenze necessarie per accedere al mercato del lavoro, nonostante il desiderio di trovare impiego.

Il rapporto sottolinea diversi fattori che influenzano la decisione di abbandonare la scuola, tra cui la pandemia di Covid-19 e la crisi economica, che hanno accelerato il fenomeno dell’abbandono scolastico. Molte giovani persone, spinte dalla necessità economica, cercano di entrare nel mondo del lavoro, ma spesso si scontrano con la mancanza delle competenze richieste e falliscono nel loro intento.

Questa situazione evidenzia l’importanza di affrontare la crisi educativa in modo completo, fornendo non solo accesso all’istruzione, ma anche risorse e supporto per sviluppare le competenze necessarie per competere nel mercato del lavoro. Inoltre, è essenziale adottare misure per mitigare gli impatti negativi della pandemia e della crisi economica sul sistema educativo, garantendo che nessuno venga lasciato indietro a causa delle circostanze avverse.