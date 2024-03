Vacanze di Pasqua 2024 scuola: quando iniziano

Dopo quelle di Natale, le date delle vacanze di Pasqua 2024, a scuola, sono quelle più attese. Rappresentano un momento di pausa e di ricarica non solo per gli studenti, ma anche per gli insegnanti (e per il personale scolastico, naturalmente). Sono giorni durante i quali ci si può godere le feste senza lo stress quotidiano del doversi alzare presto, al fastidioso suono della sveglia, e regalano l’opportunità di trascorrere del tempo con la famiglia e gli amici, anche con quelli che magari si vedono di meno perché abitano lontano. Ma è anche un’occasione, per molti, per viaggiare, esplorare nuovi luoghi o semplicemente dedicarsi ad attività per le quali solitamente non si ha tempo. Bene, ma quando arrivano?

Vacanze di Pasqua 2024, quando iniziano

Le scuole italiane si preparano a chiudere le porte per qualche giorno a cavallo tra la fine del mese di marzo e l’inizio di aprile. Vediamo, dalla Lombardia alla Sardegna, passando per il Lazio, quando iniziano le vacanze di Pasqua 2024 (e quando, ahinoi, finiscono). Regione per regione, partendo dal Nord della nostra penisola ed arrivando fino al sud. Isole comprese.

Vacanze di Pasqua 2024 Valle d’Aosta : dal 28 marzo a lunedì 1 aprile.

: dal 28 marzo a lunedì 1 aprile. Vacanze di Pasqua 2024 provincia di Bolzano : dal 28 marzo al 2 aprile.

: dal 28 marzo al 2 aprile. Vacanze di Pasqua 2024 Piemonte : dal 28 marzo al 2 aprile.

: dal 28 marzo al 2 aprile. Vacanze di Pasqua 2024 Lombardia : dal 28 marzo al 2 aprile.

: dal 28 marzo al 2 aprile. Vacanze di Pasqua 2024 Liguria : da giovedì 28 marzo a martedì 2 aprile.

: da giovedì 28 marzo a martedì 2 aprile. Vacanze di Pasqua 2024 Trentino : da giovedì 28 marzo al 2 aprile.

: da giovedì 28 marzo al 2 aprile. Vacanze di Pasqua 2024 Veneto : da giovedì 28 marzo a martedì 2 aprile.

: da giovedì 28 marzo a martedì 2 aprile. Vacanze di Pasqua 2024 Friuli Venezia Giulia : dal 28 marzo al 2 aprile.

: dal 28 marzo al 2 aprile. Vacanze di Pasqua 2024 Lazio : da 28 marzo a martedì 2 aprile.

: da 28 marzo a martedì 2 aprile. Vacanze di Pasqua 2024 Marche : da giovedì 28 marzo a martedì 2 aprile.

: da giovedì 28 marzo a martedì 2 aprile. Vacanze di Pasqua 2024 Emilia Romagna : dal 28 marzo al 2 aprile.

: dal 28 marzo al 2 aprile. Vacanze di Pasqua 2024 Umbria : da giovedì 28 marzo a martedì 2 aprile.

: da giovedì 28 marzo a martedì 2 aprile. Vacanze di Pasqua 2024 Toscana : da giovedì 28 marzo a martedì 2 aprile.

: da giovedì 28 marzo a martedì 2 aprile. Vacanze di Pasqua 2024 Molise : da giovedì 28 marzo al 2 aprile.

: da giovedì 28 marzo al 2 aprile. Vacanze di Pasqua 2024 Abruzzo : da giovedì 28 marzo a martedì 2 aprile.

: da giovedì 28 marzo a martedì 2 aprile. Vacanze di Pasqua 2024 Campania : da giovedì 28 marzo a martedì 2 aprile.

: da giovedì 28 marzo a martedì 2 aprile. Vacanze di Pasqua 2024 Basilicata : da giovedì 28 marzo a martedì 2 aprile.

: da giovedì 28 marzo a martedì 2 aprile. Vacanze di Pasqua 2024 Puglia : dal 28 marzo a martedì 2 aprile.

: dal 28 marzo a martedì 2 aprile. Vacanze di Pasqua 2024 Calabria : da giovedì 28 marzo a martedì 2 aprile.

: da giovedì 28 marzo a martedì 2 aprile. Vacanze di Pasqua 2024 Sicilia : dal 28 marzo al 2 aprile.

: dal 28 marzo al 2 aprile. Vacanze di Pasqua 2024 Sardegna: da giovedì 28 marzo al 2 aprile.

Le vacanze dureranno poco meno di una settimana

A giudicare dall’elenco appena letto, le vacanze dureranno per (quasi) tutte le scuole poco meno di una settimana. A spiccare, tra tutte, è la data di rientro degli alunni delle scuole della Valle d’Aosta che, contrariamente a quanto faranno gli altri studenti, torneranno sui banchi l’1 aprile. E no, non è uno scherzo, come la data potrebbe far presupporre. Questa differenza è dovuta al fatto che, nonostante quest’anno Pasqua cada domenica 31 marzo, ed il lunedì successivo, quello di Pasquetta, sia anche festivo, ogni regione potrà decidere il calendario delle vacanze in base all’autonomia scolastica.

Leggi anche: