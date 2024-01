Ponti 2024 per la scuola: tutte le date delle vacanze

Scattata la mezzanotte ed archiviato il 2023, la domanda che a molti sarà saltata in testa è “Quali sono i ponti nel 2024?” Dubbio più che legittimo per milioni di studenti che fra qualche giorno dovranno tornare sui banchi dopo un periodo – non breve – di lontananza dalla scuola. Se al solo pensiero di riprendere in mano i libri, di rimettervi a studiare o anche solo di tornare a svegliarvi troppo presto iniziate ad essere presi dallo sconforto niente paura, di seguito vi diamo alcune date da attendere con impazienza, una luce in fondo al tunnel insomma, grazie alla quale riuscirete a sopportare lunghe settimane di doveri scolastici. Prendete nota.

Quali sono i ponti della scuola?

I ponti a scuola, inutile negarlo, sono come miraggi nel deserto. Oltre che un toccasana per il cervello degli studenti: sono necessari per ricaricare le energie. Dopo intensi periodi di studio, regalano momenti di relax che aiutano a ripristinare la concentrazione, ad evitare il surriscaldamento dei neuroni e a prevenire la sindrome della carta bianca durante i compiti. I classici, vacanze natalizie escluse, sono il Carnevale, la Pasqua, il 25 aprile, il Primo maggio ed il 2 giugno, per poi continuare, con il nuovo anno scolastico, con la festività dei morti e l’Immacolata.

Bello. Se non fosse che, data la sfiga di certi anni, alcuni di questi cadano di domenica, oppure totalmente in mezzo alla settimana, non consentendo di allungare il numero di giorni passati lontano dalla scuola. Che ne sarà dei ponti del 2024? La fortuna sarà dalla nostra parte?

Ponti 2024 per la scuola

Iniziamo dalle prime vacanze in programma del 2024, quelle di Carnevale. Martedì grasso cadrà il 13 febbraio, e le regioni hanno già stabilito quali saranno le date nelle quali si potrà restare a casa (o, meglio, festeggiare). Come riporta Orizzonte Scuola, in Basilicata, Calabria, Campania, Lombardia e Puglia si tratterà del 12-13 febbraio; in Friuli Venezia Giulia, Molise, Valle d’Aosta e Veneto dal 12 al 14. Solo il 13 febbraio sarà concesso agli studenti della Sardegna. In provincia di Trento andrà decisamente meglio: dall’8 al 13 febbraio. Dal 12 al 16 in provincia di Bolzano e dal 10 al 13 febbraio in Piemonte.

In quanto alle vacanze di Pasqua 2024, queste sono previste in tutte le regioni (ad eccezione della Valle d’Aosta, dove dureranno fino al primo del mese), dal 28 marzo al 2 aprile. Che dire del Ponte del 25 aprile? Nel 2024 sarà di giovedì, ma non tutte le scuole prevedono la chiusura anche il 26 ed il 27. Le uniche che hanno optato per questa ipotesi sono quelle di Calabria e Campania, Marche, Piemonte, Valle d’Aosta, Veneto. Nella provincia di Bolzano resteranno chiuse solo il 26 aprile (oltre il 25, naturalmente). Il primo maggio cade di mercoledì.

In alcune scuole non si è escluso di legare questo ponte a quello del 25 aprile in modo da ottenere una lunga settimana di vacanza: si tratta di quelle della Liguria e del Molise. Di fronte a tanta grazia non potremo lamentarci del fatto che la festa della Repubblica del 2 giugno cadrà di domenica. Non si può avere tutto nella vita. Ma anche la prossima Festa dei morti avverrà nel 2024, così come la prossima Immacolata. Il primo novembre 2024 sarà un venerdì. Ponte assicurato, quindi. Non possiamo dire la stessa cosa per l’Immacolata 2024 che, ahinoi, sarà di domenica.

