Wikipedia compie 23 anni: conta 2 milioni di voci (nella versione italiana)

Alzi la mano chi non l’abbia consultata almeno una volta nella propria vita per una ricerca scolastica o per vincere una scommessa con l’amico di turno sulla data di nascita di questo o quel vip. Wikipedia, l’enciclopedia online gratuita e collaborativa, accessibile a chiunque abbia una connessione internet, oggi compie 23 anni. Fondata da Jimmy Wales e Larry Sanger, dal lontano 2001 permette agli utenti di creare, modificare e aggiornare contenuti su una vasta gamma di argomenti. Ma come si è evoluta nel tempo? Ed è davvero attendibile come siamo abituati a ritenere?

Chi c’è dietro a Wikipedia

L’enciclopedia è basata sul principio del “wiki“, letteralmente “sito web che permette a ciascuno degli utenti di aggiungere nuovi contenuti o di modificare quelli già esistenti”. Ed è gestita da Wikimedia Foundation Inc., fondazione con sede in San Francisco istituita con lo scopo di promuovere la diffusione di contenuti liberi in tutte le lingue e di renderli accessibili gratuitamente a chiunque.

La fondazione supporta diversi progetti, ma Wikipedia è uno dei più noti e utilizzati ed è divenuto, negli anni, uno dei principali riferimenti online per l’accesso a conoscenze globali e informazioni enciclopediche. A tal proposito, è presente in più di 300 edizioni linguistiche e conta quasi due miliardi di accessi unici mensili.

Qual è lo scopo di Wikipedia?

Lo scopo principale di Wikipedia è quello di fornire un’enciclopedia online gratuita ed accessibile a tutti che si fondi sul principio della collaborazione. L’obiettivo è quello di creare una risorsa di conoscenza globale che possa essere consultata e migliorata da chiunque. Promuove la condivisione aperta di informazioni, la diversità di prospettive e la partecipazione collettiva alla costruzione e all’aggiornamento del sapere umano.

Wikipedia, come si è evoluta

Interessante è constatare come, ad oggi, la versione italiana di Wikipedia conti poco meno di 2 milioni (esattamente 1.840.029) di voci e come sia stata consultata negli ultimi 7 anni più di 60 miliardi di volte (8 miliardi solo lo scorso anno). Impossibile dire con assoluta certezza chi sia stato il primo utente a scrivervi, ma sappiamo che la prima parola “in vetrina” è stata quella riguardante Francesco Petrarca.

Da primordiale enciclopedia online, Wikipedia è diventata una importante fonte di riferimento. Lo ritiene anche Iolanda Pensa, Presidente di Wikimedia Italia, che ha dichiarato:

“Nei suoi 23 anni di storia, Wikipedia è diventata uno strumento imprescindibile: una fonte di informazioni basata su una “conoscenza libera”, accessibile, gratuita, utile e a disposizione di tutti per ogni tipo di riuso. Ma non solo: Wikipedia è stata in grado di coinvolgere, appassionare e far contribuire comunità di volontari che – sulla sola versione in italiano, online pochi mesi dopo quella in lingua inglese – hanno prodotto negli anni oltre 136 milioni di modifiche.

Il bello di Wikipedia, ha ulteriormente sottolineato la Presidente, è che chiunque può diventare un volontario. Questo anniversario è l’occasione giusta per celebrare l’impegno di tutti coloro che hanno contribuito a costruire, mantenere ma soprattutto migliorare questa preziosa risorsa.

Wikipedia è veramente attendibile?

Ma veniamo al dunque, ovvero al fatto che sia o meno attendibile. Se una cosa è certa, è che non possiamo giudicarla usando gli stessi parametri di altre enciclopedie. Il principio sul quale si basa è completamente differente. E’ vero che Wikipedia non costituisce una raccolta indiscriminata di informazioni e che ha stilato le proprie linee guida basilari che si fondano sui determinati criteri da rispettare all’atto dell’introduzione o della modifica di una voce.

Ma, così come viene chiarito sullo stesso sito nella pagina intitolata “Attendibilità di Wikipedia”, “non è una fonte primaria, bensì uno strumento di divulgazione secondario e terziario” e “per sua natura, non può assicurare l’attendibilità dei propri testi: è una fonte dinamica”. Una nuova concezione di enciclopedia, quindi, che non solo permette, ma che anzi esorta chiunque a modificare le proprie voci nell’ottica del confronto e del miglioramento.

