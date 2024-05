X Factor 2024: ecco chi sono i nuovi giudici e la conduttrice

L’edizione 2024 di X Factor porterà con sé una serie di entusiasmanti novità sia nella scelta dei giudici che nella conduzione. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Mancano pochi mesi all’inizio di uno del talent musicali più apprezzati e seguiti d’Italia: X Factor, lo show Sky Original prodotto da Fremantle. In questi giorni sono stati annunciati i nomi dei quattro giudici e della conduttrice, tra attesissimi ritorni e grandi novità. Giorgia è stata scelta per condurre lo show, mentre Manuel Agnelli, Jake La Furia, Achille Lauro e Paola Iezzi si contenderanno i talenti in corsa per la vittoria.

Antonella d’Errico, Executive Vice President Content Sky Italia, ha espresso grande entusiasmo per le novità di quest’anno: «Inauguriamo X Factor 2024 con grandi novità, per un’edizione rinnovata nel cast artistico e con la missione costante di ricercare il vero talento e aiutarlo a sbocciare. C’è una grande energia al nuovo tavolo dei giudici, voglia di scoprire nuovi progetti musicali, intrattenere e divertirsi. Diamo quindi un caloroso benvenuto a Paola, Achille e Jake, e un grande bentornato a Manuel, uno dei giudici più amati di X Factor. Personalità, stili e gusti diversi, ma tutti competenti, contemporanei e glam, sono già al lavoro per le Audizioni che inizieranno a breve. E con grande soddisfazione annunciamo una conduzione inedita e sorprendente: Giorgia entra a far parte della famiglia di X Factor. Per lei e per la sua carriera gli aggettivi non bastano mai, siamo stati letteralmente travolti dalla sua voglia di mettersi alla prova in una veste ancora nuova e siamo orgogliosi che abbia deciso di farlo sul nostro palco», mentre Marco Tombolini, CEO di Fremantle, ha elogiato la capacità di X Factor di reinventarsi pur rimanendo fedele alla sua essenza: «Una delle grandi doti di X Factor è sempre stata la capacità di reinventarsi ogni volta, pur rimanendo fedele alla sua storia. È questa la sfida, dal punto di vista produttivo ed editoriale: consolidare un format iconico, accogliendo stimoli e suggestioni dalla contemporaneità con l’ambizione di guardare al futuro».

Giorgia super conduttrice

Giorgia farà il suo debutto come conduttrice proprio sul palco di X Factor. Cantautrice e produttrice discografica con una carriera pluridecennale alle spalle, Giorgia è una delle voci più apprezzate in Italia: con canzoni come “E poi”, “Come saprei” e “Di sole e d’azzurro” ha conquistato il cuore di milioni di fan.

I giudici di X Factor 2024

– Manuel Agnelli: fondatore e frontman del gruppo Afterhours, Agnelli è un veterano di X Factor, avendo già partecipato come giudice a diverse edizioni precedenti, nelle quali si è fatto notare per il suo stile critico e la profonda conoscenza del panorama musicale.

– Achille Lauro: cantautore e performer eccentrico, Lauro è famoso per la sua partecipazione al Festival di Sanremo e per la sua musica che mescola vari generi. Come Jake e Paola Iezzi, è alla sua prima partecipazione a X Factor in veste di giudica.

– Jake La Furia: rapper di spicco nella scena hip-hop italiana, è uno dei membri fondatori dei Club Dogo, ma recentemente ha intrapreso anche la carriera solista. Con il suo tocco, porterà una prospettiva fresca e contemporanea al tavolo dei giudici.

– Paola Iezzi: conosciuta per il duo musicale Paola & Chiara, è una cantautrice, musicista e produttrice discografica. La sua esperienza nel pop e nella produzione musicale saranno preziose per scoprire nuovi talenti.

Audizioni e produzione

Le audizioni di X Factor 2024 inizieranno il 6 e il 7 giugno, mentre l’edizione 2024 sarà trasmessa su Sky e in streaming su NOW a partire da settembre.