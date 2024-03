A Roma "La città insegna": visite guidate gratuite organizzate da IED - Istituto Europeo Design

Quattro sabati alternativi, alla scoperta di alcuni dei luoghi più belli della capitale accompagnati da guide d’eccezione.

Nel ricco programma di Open House Roma 2024 ci sono anche delle originali passeggiate all’aria aperta per parlare di rigenerazione urbana: 4 appuntamenti, intitolati “La città insegna”, in cui esperti ciceroni accompagneranno i partecipanti in alcuni quartieri della città raccontando come cambia lo spazio in relazione alle esigenze degli abitanti. Tenute da docenti IED di arti visive, design e architettura, queste passeggiate tematiche regaleranno uno sguardo inedito sulla Roma di tutti i giorni analizzando le trasformazioni dello spazio pubblico.

La Strada: un viaggio fotografico attraverso il centro di Roma

Il primo appuntamento, intitolato “La Strada”, condurrà i partecipanti in un viaggio fotografico nel centro di Roma. Eolo Perfido, Leica Ambassador dal 2013, noto Street Photographer italiano e docente di fotografia all’Istituto Europeo di Design di Roma dove si occupa di workshop internazionali di ritratto, street photography e post produzione digitale, guiderà la visita osservando attentamente ogni dettaglio e raccontando storie attraverso le sue fotografie.

Sabato 6 aprile 2024 alle ore 10:00

Partenza: Piazza di Spagna

Durata: 2 ore

Conosci Testaccio: storie di rigenerazione urbana

Nel secondo appuntamento, “Conosci Testaccio”, Eliana Saracino, architetto, partner di TSPOON environment architecture e coordinatrice della laurea magistrale Design for Public Space allo IED di Roma, guiderà i partecipanti alla ricerca delle avanguardie creative del quartiere che possono innescare trasformazioni urbane.

Sabato 6 aprile 2024 alle ore 11:00

Partenza: Largo Dino Frisullo, Roma

Durata: 2 ore

Sfogliare la Città: architettura e tipografia nel centro di Roma

Il terzo appuntamento, “Sfogliare la Città”, proporrà un percorso tra le facciate decorate del centro di Roma. Riccardo Ippolito, grafico, illustratore e docente di Storia del disegno e della grafica d’arte presso lo IED di Roma, guiderà i partecipanti alla ricerca di elementi tipografici iconici nel centro della capitale.

Sabato 13 aprile 2024 alle ore 10.00

Partenza: Basilica di Santa Maria Sopra Minerva

Durata: 2 ore

Le Civiltà Passate dell’Architettura Romana del Dopoguerra

Il quarto e ultimo appuntamento, “Le Civiltà Passate dell’Architettura Romana del Dopoguerra”, condurrà i partecipanti nel quartiere INA – Casa Tiburtino IV dove Marco Pietrosanto, architetto e professore allo IED di Roma, spiegherà come si sono evoluti gli spazi urbani in relazione alla vita culturale della città.

Sabato 13 aprile 2024 alle ore 15.00

Partenza: via dei Crispolti 142

Durata: 2 ore

Open House Roma 2024

Questi appuntamenti fanno parte di Open House Roma 2024, evento annuale che celebra il design e l’architettura nella Capitale. Attraverso tour, eventi e visite di luoghi esclusivi, Open House Roma offre l’opportunità di esplorare la città e scoprirne i suoi tesori nascosti. Durante la settimana di Open House Roma, circa 300 studenti e 15 docenti dell’Istituto Europeo di Design (IED) saranno impegnati a esplorare la città, partecipando a lezioni itineranti che approfondiranno argomenti legati al design, alla moda, alle arti visive e alla comunicazione.

Le prenotazioni per le visite guidate gratuite sono disponibili su Open House Roma.