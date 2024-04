Aggiornamenti GPS 2024: rinvio presentazioni delle domande a metà aprile per i candidati

Tutti i cambiamenti previsti dal Ministero

Il 3 aprile 2024 il Ministero e alcuni sindacati hanno stabilito degli aggiornamenti per quanto riguarda le Graduatorie Provinciali di Supplenza (GPS) per il biennio 2024-2026. Quindi, gli aspiranti supplenti dovranno tenere conto di alcune novità per inoltrare le relative domande.

Il primo cambiamento riguarda il posticipo dell’avviamento delle procedure per l’invio delle candidature, rinviato verso la metà di aprile 2024. Questo slittamento di quindici giorni è stato, inoltre, stabilito dal CSPI (Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione).

In merito a queste decisioni repentine da parte del Ministero, si sono espressi i sindacati, che hanno dichiarato di non essere poi così d’accordo sullo slittamento delle date. Una delle motivazioni giustificate dai sindacati è l’eventuale “penalizzazione” degli aspiranti docenti candidati, i quali potrebbero trovarsi in difficoltà nel gestire i propri tempi. A tal proposito, potrebbero essere ostacolati i vincitori dei concorsi abilitanti alla docenza, poiché dovrebbero ulteriormente aspettare l’avvio delle procedure, prima di iniziare a insegnare.

Le altre importanti novità

Durante la riunione del 3 aprile 2024, il Ministero ha stabilito altri cambiamenti, tra cui l’inserimento dei candidati detentori di titoli conseguiti all’estero. Questi verranno inseriti nelle graduatorie “a pettine”, andando a modificare l’articolo n.7, in cui è prevista l’introduzione “con riserva” degli aspiranti docenti.

Il candidato, quindi, potrà essere inserito nelle graduatorie, ma dovrà attendere che il titolo “con riserva” venga sciolto prima di avere un contratto. Questa decisione permette a molti più aspiranti docenti di accedere con più facilità alle fasce GPS, ma allungando decisamente di più le procedure.

Come viene valutato il titolo abilitante alla supplenza?

Per poter inoltrare la domanda entro le date stabilite dal Ministero, occorre capire se è possibile avere accesso alla prima fascia per le Graduatorie Provinciali di Supplenza (GPS). Gli interessati a candidarsi dovranno avere l’abilitazione all’insegnamento, indipendentemente se hanno frequentato e superato i concorsi oppure affrontato i percorsi rilascianti CFU.