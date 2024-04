Festa dei Lavoratori: tutte le scuole che faranno il ponte del 1° maggio

Un’altra occasione per un “break” primaverile in alcuni istituti scolastici?

Durante questo periodo primaverile, si sono verificate diverse occasioni e opportunità di “riposo” per moltissimi studenti di tutta Italia, dal ponte del 25 aprile 2024, al breve “break” programmato in alcune scuole per la Festa dei Lavoratori del 1° maggio. Ebbene, per gli studenti di alcune regioni sarà ancora possibile rimanere a casa per alcuni giorni durante la prima settimana di maggio 2024.

Quali sono, però, le regioni che determinano o meno il ponte del 1° maggio?

Il 1° maggio 2024: sarà un mercoledì

Ebbene si, quest’anno il 1° maggio, la celebre Festa dei Lavoratori, cadrà di mercoledì. Vista “centralità” settimanale della ricorrenza, solitamente le scuole non prevedono dei giorni aggiuntivi di festa, poiché non è regolato nella normalità scolastica.

Per questo anno, però, ci sono state un paio di regioni in cui sarà programmato un ponte del 1° maggio, stabilito dal 29 aprile 2024 al 1 maggio 2024 (compreso).

Liguria: in questa regione, le scuole saranno chiuse il 29, il 30 aprile e l’1 maggio 2024.

in questa regione, le scuole saranno chiuse il 29, il 30 aprile e l’1 maggio 2024. Molise: anche in questa zona d’Italia, gli istituti rimarranno chiusi dal 29 aprile all’1 maggio 2024.

In queste regioni, è stato previsto una sorta di “ponte anticipato”, comprendendo quindi i giorni precedenti al 1° maggio e non i successivi. A tal proposito, gli alunni del Molise e della Liguria ritorneranno a scuola il giorno 2 maggio 2024.

E’ bene specificare che in alcuni casi le scuole sono libere di programmare gli eventuali giorni di “ponte”, ma occorre in quel caso calcolare e gestire le ore scolastiche obbligatorie da effettuare durante le lezioni, per rientrare nella “validità ministeriale”.

Quali altre “pause” potranno programmare le scuole in Italia?

Un ‘altra occasione di “riposo” per gli alunni italiani sarebbe teoricamente il 2 giugno 2024, ma siccome quest’anno cadrà di domenica gli studenti dovranno rinunciare a malincuore al giorno di chiusura scolastica.