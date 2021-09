App per la scuola media e superiore: tutte le info

Da quando la tecnologia ci ha permesso di poter usare smartphone e tablet, tante nostre azioni quotidiane si sono semplificate. Quello di cui vi parliamo oggi riguarda delle app, per i vostri smartphone o tablet, da scaricare se frequentate la scuola media o quella superiore e che vi aiuteranno nei compiti a casa. E’ importante sapere di avere a disposizione anche queste applicazioni che hanno, come unico obiettivo, quello di semplificare la vita degli studenti. Ciò che conta è rimanere sempre concentrati su ciò che si sta facendo e non prendere, mentre si studia, lo smartphone per fare altro, come ad esempio andare su Instagram o su Facebook, siate sempre responsabili!

App per la scuola media e superiore: elenco delle migliori

Se la nuova tecnologia ci consente di migliorare le nostre vite e quindi il nostro tempo, siamo tutti pronti ad accoglierla. Oggi vedremo insieme quali sono le app per la scuola media e superiore utili per i vostri compiti a casa, per lo studio e per il ripasso. Ecco quali sono:

Dizionario d’italiano completo: è sempre utile avere a portata di mano un dizionario della lingue italiana; Wordreference: dizionario di lingua inglese con tanti esempi e spiegazioni utili; iMovie: si tratta di un’applicazione molto utile se dovete realizzare video per la scuola; MindNode: se siete abituati a studiare seguendo degli schemi che realizzate voi, questa è l’applicazione che fa per voi; Flash my brain: è l’applicazione che vi aiuta a studiare tutte le lingue; AroundMe: è l’applicazione ideale per chi ha problemi con la geografia; iMatematicaPro: la matematica non sarà più il vostro incubo; Simple Note: una fra le migliori applicazioni per prendere appunti; Priority List: è un’app che vi permette di registrare, oltre ai compiti, anche impegni extrascolastici; Traduttore di latino: la soluzione ai vostrii problemi con le versioni.

Migliori app per scuola media e superiore: dove trovarle

Se trovate che queste applicazioni possano esservi utili, vi consigliamo di scaricarle sui vostri smartphone. Tutti i nuovi dispositivi cellulari hanno uno store in cui entrare per scaricare, gratuitamente o no, tutte le applicazioni che ritenete utili e necessarie.

