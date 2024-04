Marracash annuncia il tour STADI 2025: date e biglietti

Marracash tour STADI 2025

Marracash, all’anagrafe Fabio Bartolo Rizzo, ha appena annunciato il tour che, nel 2025, lo porterà in giro per l’Italia. Si intitola STADI 2025 e, così come si evince dal nome, toccherà diverse città italiane. Quali saranno, come e dove acquistare i biglietti e le altro info utili ve le diamo nel corso di questo articolo. Qui ci limitiamo a sottolineare come il cantante sarà a tutti gli effetti il primo rapper della storia (perlomeno di quella italiana) a fare un tour di questo tipo. Altri colleghi si sono già esibiti in uno stadio (vedi Salmo che, nel 2022, ha cantato a San Siro) ma si è sempre trattato di date uniche. Inutile dire come, anche per questo, ci sia grande attesa.

Ha esordito nel 2005 con il mixtape autoprodotto Roccia Music I con la partecipazione, tra gli altri, del collettivo Dogo Gang. Nel 2013 ha fondato Roccia Music, l’etichetta discografica indipendente che ha coinvolto artisti del calibro di Sfera Ebbasta, Fred de Palma ed Achille Lauro. Il suo ultimo album, uscito nel 2021 ed intitolato “Noi, loro, gli altri”, gli è valso il premio targa Tenco come miglior album in assoluto nel 2022. E, da poco, ha conquistato il sesto disco di platino. Lo ha annunciato lo stesso rapper sulla sua pagina Instagram, dove ha anche rassicurato i fans sul fatto che tornerà presto con nuova musica.

Un anticipo di quello che sarà l’artista milanese ce lo aveva dato lo scorso settembre con il Marrageddon Festival, il primo festival del rap organizzato in Italia che ha contato su due date: quella del 23 settembre a Milano e quella del 30 settembre a Napoli (date che hanno riunito circa 140mila fans. Entrambe si sono svolte in un Ippodromo. Scopo dell’evento, voluto da Marracash, era stato quello di celebrare non solo la sua carriera, ma anche il rap italiano e la sua evoluzione. Tra poco più di un anno partirà per un tour che attraverserà la nostra penisola. Nel momento nel quale scriviamo, le date previste sono 6. E sono queste:

6 Giugno 2025 – Stadio Comunale di Bibione

10 Giugno 2025 – Stadio Diego Armando Maradona di Napoli

14 Giugno 2025 – Stadio Olimpico di Torino

25 Giugno 2025 – Stadio San Siro di Milano

30 Giugno 2025 – Stadio Olimpico di Roma

5 Luglio 2025 – Stadio San Filippo di Messina

Nel corso dei mesi, nel caso in cui una o più date vadano sold out, non è escluso che ne vengano aggiunte altre per accontentare un numero più alto di fans. Intervistato dal TG1, ha dichiarato che trovarsi a cantare di fronte a 20000 persone non gli provochi ansia. Anzi, l’ha definita la parte più bella del suo lavoro, una vera botta di adrenalina.

Biglietti del tour Stadi 2025

Come fare per partecipare ad una delle date del tour di Marracash? I biglietti sono acquistabili dallo scorso 17 Aprile su Ticketone. Ma sono disponibili anche su friendsandpartners.it che ha prodotto ed organizzato tutte le date annunciate fino a questo momento. Se i settori variano di stadio in stadio possiamo dire che, prendendo in riferimento la data di Roma del 30 giugno, avranno un costo variabile tra i 49 € della Curva Nord/Sud Alta e gli 89 € per la Tribuna Monte Mario Gold. Ci saranno naturalmente anche delle vie di mezzo: 79 € per la Tribuna Monte Mario, 75 per la laterale. E poi, 65 per Distinti Sud/Ovest e Nord/Ovest BASSI e 59 per Distinti Sud/Ovest e Nord/Ovest ALTI. 55 € dovrà sborsarli chi si accontenterà della Curva Nord/Sud Bassa e 69 per chi sceglierà il prato.

Alt: sappiamo già che vi starete chiedendo “ma dobbiamo veramente aspettare più di un anno per vederlo esibire in uno stadio?”. Ebbene, uno dei prossimi appuntamenti in programma è fra pochi mesi. Salirà sul palco a San Siro il 28 giugno, come ospite dei Club Dogo.

Photo Credit | Facebook Marracash

