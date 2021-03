I pro e i contro dell’ora legale

Oggi affronteremo un tema che, negli ultimi giorni, sta tenendo banco sui vari quotidiani, online e in diversi programmi televisivi. Stiamo parlando dell’ora legale e oggi, insieme, vogliamo scoprire quali sono i pro e i contro. Sappiamo tutti di cosa stiamo parlando, si tratta di spostare un’ora in avanti le lancette dell’orologio, in modo che gli stati possano sfruttare al meglio l’irradiazione del sole nel periodo estivo. E’ recente la notizia secondo cui alcuni eurodeputati avrebbero chiesto al Parlamento europeo di abolire l’ora legale perché la ritengono dannosa per il ciclo naturale di vita dell’uomo. Il Parlamento europeo per il momento ha rigettato la risposta, non ritenendola opportuna, ma non è detto che non torni sui suoi passi. La corte di Strasburgo ha dunque emesso la sua sentenza, e c’è chi è favorevole all’abolizione dell’ora legale e chi è contrario; nel nostro piccolo cerchiamo di capire quali sono i pro e quali i contro dell’ora legale.

Ora legale: i pro

Ultimamente sui quotidiani, online e in televisione le parole più lette e più ascoltate sono due: ora legale. L’ora legale sappiamo tutti cos’è, è la consuetudine di spostare le lancette degli orologi un’ora avanti in modo che ciascuno stato possa sfruttare al meglio quell’ora in più di irradiazione del sole durante il periodo estivo. Qualche giorno fa alla corte di Strasburgo è arrivata una richiesta da parte di europarlamentari, per lo più provenienti dal nord Europa, di abolire l’ora legale perché la considerano dannosa per il ciclo di vita naturale dell’uomo. Per il momento la Corte ha abolito la richiesta. Ma quali sono i pro dell’ora legale? Vediamone qualcuno:

favorisce il risparmio energetico

più luce nel pomeriggio vuol dire più possibilità di uscire, di fare percorsi nella natura, nei paesaggi e quindi favorire il settore turistico

con più luce ci sono meno rischi alla guida sulle strade

la luce ha effetti positivi sull’umore

la luce ha effetti positivi sulla produzione di vitamina d, essenziale per il sistema immunitario

Si parla anche di contro, quali sono?

Ora legale: i contro

Chi ha proposto l’abolizione dell’ora legale vede, in questa consuetudine di spostare le lancette degli orologi un’ora avanti, sicuramente più contro che pro. Il primo in assoluto di cui parlano nella loro richiesta è quello secondo cui farebbe male alla salute. Il nostro fisico ha bisogno di circa una settimana per assestarsi dopo il jet lag causato dal cambio di orario. Il mutamento del ciclo sonno-veglia avviato dallo sfasamento tra ora solare e ora legale potrebbe essere causa di insonnia, ansia e nervosismo, provocando maggiore stanchezza, minore concentrazione e prontezza di riflessi, inappetenza fino ad arrivare a problemi cardiaci in alcuni soggetti. Sembra proprio che i pro siano di gran lunga superiori ai contro, e infatti anche la corte di Strasburgo ha deciso che li prenderà in esame entrambi e li valuterà attentamente.