Paura di volare: tutto quello che dovete sapere

Quanti di voi hanno paura di volare? Quanti di voi preferiscono fare ore ed ore di viaggio sui treni o, peggio ancora sui pulman, pur di non salire sull’aereo e volare? Penso che in tanti avrete alzato la mano e non vi neghiamo che anche noi, a volte, preferiremmo partire a piedi piuttosto che salire su un aereo. Eppure si dice che sia il mezzo più sicuro e, se ci pensiamo bene, un po’ è così; nel cielo, tra le nuvole, non si incontrano altre auto, treni o pullman e non si possono investire pedoni; tuttavia si può andare incontro a perturbazioni. Ma andiamo per gradi, scopriamo quali sono le cause di questa paura.

Paura di volare: quali sono le cause

La paura di volare, la cosiddetta aerofobia, è quella forma di ansia che si manifesta in tutti gli esseri umani, uomini, donne o bambini, quando devono salire su un aereo. Secondo alcuni psicologi, una delle principali cause della paura di volare risiede nella dimensione che assume volare che “espone alla separazione. Il distacco da terra, dalle sicurezze e la perdita di controllo sulla situazione possono connotare negativamente l’esperienza”. Secondo altri ancora, la sensazione di terrore può essere legata al timore «di lasciar andare il controllo e di affidarsi a qualcuno che non si conosce, alla paura di non avere vie di uscita da una situazione temuta, oppure a una pregressa esperienza di situazioni critiche, come le turbolenze, sperimentata personalmente o da conoscenti”.

Paura di volare: quali sono i rimedi

Per sconfiggere questa paura si deve fare un grande lavoro con sé stessi e contro sé stessi. La prima cosa da fare è quella di non rimanere paralizzati in questa situazione di terrore, ma di affrontarla per superarla, come? Salendo su un aereo e facendo un viaggio che, per iniziare, può essere di breve durata. Ovviamente non partite soli, fatevi accompagnare da qualcuno di cui vi fidate e, una volta saliti sul mezzo, individuate l’assistente di volo che vi ispira maggiormente fiducia e cercate di guardarlo per tutto il viaggio, vi trasmetterà sicurezza e tranquillità.

Paura di volare: i nostri consigli

Se da soli non riuscite a superare quest’ostacolo che non vi permette di salire su un aereo senza aver paura, provate ad andare da uno specialista e con qualche seduta potreste risolvere il vostro problema. Lavorate sulla respirazione, imparate delle tecniche nuove che possono essere molto utili in circostanze come queste. Se dovete necessariamente salire su un aereo per un importante viaggio di lavoro verso mete lontane, scaricate una playlist di canzoni che vi terranno compagnia e vi faranno rilassare e mettetevi a chiacchierare con il vostro vicino di posto, il tempo trascorrerà più velocemente.

