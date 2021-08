Microsoft ha annunciato Windows 11 creando non poche aspettative in tutti coloro che utilizzano il sistema operativo. Quando esce in Italia e quali saranno le caratteristiche sono tra gli interrogativi più diffusi, come è facile presumere del resto. Vuoi scoprirne di più? Continua a leggere.

Microsoft ha annunciato che Windows sarà disponibile nella seconda metà del 2021. Presentato ufficialmente nell’ambito dell’evento “What’s next for Windows”, il 24 giugno scorso, prima di tale data non era chiaro quale sarebbe stato il futuro del SO. Nonostante, a quanto pare, non ci saranno grandi stravolgimenti, alcune novità sono in serbo.

Windows 11, le novità

Tra quelle della nuova versione del sistema, ci sarà una nuova interfaccia utente, un importante aggiornamento di Microsoft Store (con il suo nuovo design e la possibilità di scaricare tutte le app Android presenti sull’Amazon App Store compatibili con Windows 11), una migliore integrazione delle app Xbox e l’introduzione del supporto AutoHDR e DirectStorage.

Insomma, novità che – per la maggior parte – sembrano essere state pensate per accontentare i giocatori da PC. Del resto, “se sei un giocatore, Windows 11 è stato creato per te“, fanno sapere dall’azienda.

Data di rilascio di Windows 11

Come la stessa Microsoft ha annunciato, Windows 11 sarà disponibile per le nuove macchine entro le vacanze, con aggiornamenti per gli utenti di Windows 10 esistenti in arrivo all’inizio del 2022. Tuttavia, la data di rilascio ufficiale è prevista nell’ottobre 2021. Anche se per saperne di più, bisogna comunque arrangiarsi con le dichiarazioni rilasciate qua e là dai funzionari dell’azienda. La cosa più vicina a una dichiarazione ufficiale sulla data di rilascio, infatti, viene da un post sul blog di Panos Pana , Chief Product Officer di Windows, che ha detto:

Windows 11 sarà disponibile tramite un aggiornamento gratuito per i PC Windows 10 idonei e su nuovi PC a partire da questa vacanza.

Secondo i teaser pubblicati da Microsoft ed altri messaggi subliminali in rete, molto probabilmente Windows 11 verrà lanciato a ottobre. Possibilmente nella terza o quarta settimana del mese. Alcuni parlano addirittura di una data precisa: il 20 ottobre. Dove sta la verità, a quanto pare, potremo scoprirlo prestissimo.

Leggi anche: Il sistema operativo dello smartphone influenza la tua immagine verso gli altri