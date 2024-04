Bruce Springsteen firma la giustificazione per una sua fan: aveva saltato scuola per andare al concerto

È successo al Chase Center di San Francisco dove il rocker si stava esibendo durante una delle tappe del suo ultimo tour.

Il leggendario rocker Bruce Springsteen ha dimostrato ancora una volta il rapporto unico e divertente che ama instaurare con i suoi fan. Durante la tappa del suo tour al Chase Center di San Francisco, infatti, ha notato una ragazza con un cartello insolito: “Ho saltato la scuola, puoi firmarmi la giustificazione?”. Bruce ha fermato il concerto e firmato l’insolita giustificazione alla sua giovane fan.

Un gesto scherzoso che ha catturato l’attenzione di tutti

La richiesta insolita della fan testimonia la passione e la dedizione dei suoi sostenitori. Per nulla turbato dalla richiesta, anzi alquanto divertito, Springsteen ha colto l’opportunità con entusiasmo, prendendo il cartello della ragazza e firmando la sua “giustificazione”. Questo gesto ha scatenato l’ilarità tra il pubblico e ha immediatamente attirato l’attenzione dei media e dei social media.

Il tour di Springsteen prosegue con entusiasmo

Lasciando da parte questo divertente episodio, il tour di Bruce Springsteen continua con grande successo. Dopo l’esibizione a San Francisco, l’artista si prepara per le prossime tappe che lo porteranno attraverso gli Stati Uniti e l’Europa. Il 4 aprile si esibirà a Inglewood, in California, seguito da altre date in Connecticut e a New York per poi volare oltreoceano e iniziare le tappe nel vecchio continente dalla Gran Bretagna. Per noi, il culmine del tour europeo sarà rappresentato dai due imperdibili concerti allo stadio San Siro di Milano il 1° e il 3 giugno.

Nuovi progetti all’orizzonte

Oltre alle esibizioni dal vivo, i fan di Bruce Springsteen possono aspettarsi altre novità. Il 19 aprile sarà rilasciata una nuova raccolta, intitolata “Best of Bruce Springsteen”, che offrirà ai fan l’opportunità di rivivere alcuni dei momenti più memorabili della sua carriera.

Ma le sorprese non finiscono qui. È in arrivo anche un film che racconterà la storia della creazione del celebre album “Nebraska” del 1982 con uno sguardo intimo sulla vita e la musica dell’artista; Bruce Springsteen sarà interpretato da Jeremy Allen White, noto per il suo ruolo nella serie “The Bear”.

Bruce Springsteen

Nato nel 1949 a Long Branch, in New Jersey, da genitori di origini irlandesi e italiane, Bruce Springsteen si appassiona alla musica rock’n’roll fin dall’infanzia, dopo aver visto Elvis Presley in televisione. Inizia la sua carriera musicale nei club di Asbury Park come membro di varie band locali prima di ottenere un grande contratto discografico con la Columbia Records nel 1972. I primi album, però, riscuotono un modesto successo: nel 1975 con “Born to Run” diventa finalmente una star internazionale. La sua musica esplora temi come la vita quotidiana, l’amore e l’alienazione. Nel 1984, “Born in the USA” segna il suo più grande successo commerciale.

Nella vita privata, si sposa con Julianne Phillips per divorziare poco dopo e sposare la sua corista Patti Scialfa, con cui ha avuto tre figli. Dopo un periodo di silenzio negli anni ’90, pubblica diversi album di successo e riprende le grandi tournée mondiali con la E Street Band. È attivo anche nel sociale, partecipando a cause come Amnesty International e supportando politici come Barack Obama.

Nonostante l’età, Bruce Springsteen continua a essere un’icona della musica rock, apprezzato sia per le sue registrazioni che per le sue energiche esibizioni dal vivo.