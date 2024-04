Concerto del Primo Maggio a Taranto: scaletta e artisti

Concerto Primo Maggio a Taranto 2024: come e dove si svolge

Il Concerto del Primo Maggio 2024 a Taranto si preannuncia come un evento ricco di musica e dibattito culturale, radunando artisti di vario genere e attivisti di diversi movimenti. Tra gli artisti confermati troviamo Area, Brunori Sas, Serena Brancale, e altri nomi noti come Mannarino e Francesca Michielin, tutti accompagnati da una band appositamente formata per l’occasione. L’evento, che si svolgerà al Parco delle Mura Greche, inizierà alle 14:00 e si estenderà per circa 12 ore.

Oltre alle esibizioni musicali, il palco vedrà la partecipazione di rappresentanti di movimenti sociali come Fridays For Future, Amnesty International e altri, che porteranno avanti dibattiti e interventi su temi di attualità. Tra gli ospiti speciali ci saranno anche personalità come Raffaele Crocco e testimonianze dirette da contesti di crisi internazionali, come quella dalla guerra in Palestina. L’evento sarà anche un’occasione per riflettere su tematiche globali e promuovere messaggi di pace e solidarietà attraverso la musica e il dialogo.

I direttori artistici Antonio Diodato, Michele Riondino e Roy Paci, sottolineano il ruolo unificatore della musica nell’elevare la coscienza collettiva e nel fornire un canale per la resistenza civile e culturale. L’edizione di quest’anno di “Uno maggio libero e pensante” si propone non solo come un evento di celebrazione musicale, ma come un forum attivo per la discussione e l’impegno civico, riflettendo l’urgente necessità di promuovere dialoghi costruttivi e di combattere l’indifferenza nei confronti delle questioni critiche che affronta la società.

