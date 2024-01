L'Università Cattolica di Roma inaugura l'Anno Accademico 2023-2024

L’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma ha recentemente celebrato l’inizio del suo anno accademico 2023-2024, un evento che ha visto la partecipazione di figure di spicco come il Ministro degli Esteri Antonio Tajani e del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. Questa cerimonia non è stata solo un momento formale, ma ha rappresentato un’importante occasione per riflettere sulle sfide e le opportunità che attendono l’istituzione nel nuovo anno accademico.

Durante l’evento, è stato messo in evidenza il ruolo cruciale dell’Università Cattolica nel panorama educativo e clinico italiano. Il preside della facoltà di Medicina e Chirurgia, Antonio Gasbarrini, ha sottolineato la necessità di adottare misure decisive per rendere più attraenti alcune specializzazioni mediche che attualmente non vengono scelte dai neolaureati. Questa esigenza riflette una preoccupazione più ampia per la qualità dell’istruzione medica e per l’orientamento professionale dei giovani medici.

Il presidente Rocca, nel suo intervento, ha espresso grande orgoglio per i successi raggiunti dall’Università Cattolica e dal Policlinico Universitario Agostino Gemelli, riconoscendoli come luoghi di eccellenza. Ha inoltre rimarcato l’importanza della visione e della determinazione degli uomini che hanno contribuito a fondare e sviluppare queste istituzioni. Infine, ha augurato buon lavoro per l’anno accademico in corso, evidenziando la sinergia tra l’Ateneo e la regione Lazio.

L’inaugurazione dell’anno accademico all’Università Cattolica è stata anche un momento per riflettere sulla responsabilità dell’istituzione nell’educare i futuri professionisti. È stato enfatizzato che la formazione medica non può essere ridotta a un semplice scambio di informazioni a distanza, ma richiede esperienza pratica e un approccio olistico. Questo approccio è fondamentale per garantire che i medici siano non solo competenti tecnicamente, ma anche capaci di affrontare le sfide umane e etiche della professione.