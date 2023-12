Cittadinanza responsabile: il progetto Cattolica e Caritas

L’Università Cattolica e Caritas Ambrosiana hanno avviato un’iniziativa volta a formare gli studenti alla cittadinanza responsabile. Questo progetto interdisciplinare, che si inserisce nel contesto delle celebrazioni per i 50 anni di Caritas Italiana e Caritas Ambrosiana, combina lezioni accademiche con attività di volontariato, affrontando temi cruciali come la pace, la giustizia sociale e la sostenibilità.

Il percorso, intitolato “Pace, giustizia sociale, sostenibilità: conoscere e sperimentare le sfide di oggi attraverso la solidarietà”, è progettato per aumentare la consapevolezza degli studenti sui grandi temi sociali, in linea con l’insegnamento di Papa Francesco. Unisce la conoscenza teorica con l’esperienza pratica, permettendo agli studenti di partecipare a lezioni tenute da docenti universitari e operatori di Caritas Ambrosiana, seguite da attività di volontariato in centri di accoglienza, mense sociali e case-famiglia.

Luciano Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana, sottolinea l’importanza di formare alleanze per affrontare le sfide future, mentre il rettore dell’Università Cattolica Franco Anelli evidenzia il valore dell’impegno nelle iniziative di solidarietà come parte integrante della missione dell’università.

Il programma include tre laboratori focalizzati su temi specifici: “Pace, migrazioni da Paesi in conflitto”, “Giustizia sociale, grave emarginazione” e “Sostenibilità, ecologia integrale”. Ogni laboratorio combina lezioni accademiche con attività di volontariato in contesti pertinenti, come la Casa Suraya per i profughi, il centro diurno per senza dimora “La Piazzetta” e il Refettorio Ambrosiano.

L’iniziativa è aperta agli studenti iscritti all’Università Cattolica di Milano, con 24 posti disponibili, suddivisi equamente tra i tre percorsi. I workshop inizieranno a febbraio e termineranno a maggio 2024, culminando nella realizzazione di video da presentare in occasione dell’evento per i 50 anni di Caritas Ambrosiana.