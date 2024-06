Commissari Esterni Maturità 2024, oggi escono i nomi?

Scopri quando saranno disponibili i nomi dei commissari esterni per la Maturità 2024, dove trovarli e come vengono scelti.

Gli studenti di tutta Italia stanno aspettando di scoprire chi valuterà le loro prove scritte e orali durante gli esami di Stato che inizieranno nelle prossime settimane: la pubblicazione dei nomi dei commissari esterni per la Maturità 2024, infatti, è attesa per i prossimi giorni. In questo articolo scopriamo quando dovrebbero essere resi noti i nomi, dove sarà possibile trovarli e come vengono selezionati i commissari.

Quando verranno pubblicati i nomi dei commissari esterni 2024?

Non ci sono ancora notizie ufficiali sulla pubblicazione ma, secondo Tecnica della Scuola, i nomi dei commissari esterni potrebbero essere disponibili per le scuole tramite il SIDI (Sistema Informativo dell’Istruzione) già a partire da oggi, 3 giugno. La pubblicazione dei nomi sui motori di ricerca del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), infatti, potrebbe essere fatta nelle prossime ore o al massimo entro domani: questa previsione è supportata dal fatto che il sito del MIM dedicato alle commissioni è attualmente in fase di aggiornamento, un segnale che i dati potrebbero essere in caricamento imminente.

Dove trovare i nomi dei commissari esterni?

Ci sono diversi modi per conoscere i nomi dei commissari esterni. Il primo, e più immediato, è il motore di ricerca delle commissioni del Ministero dell’Istruzione, un portale online dove, inserendo i dati richiesti, è possibile visualizzare la commissione assegnata a ciascuna scuola e sezione; le scuole riceveranno le liste dei commissari direttamente dagli Uffici Scolastici Regionali, per cui sarà possibile richiedere informazioni anche presso le segreterie scolastiche.

Come sono scelti i commissari esterni?

Ogni commissione d’esame è composta da tre commissari esterni, tre commissari interni e un presidente esterno. I commissari esterni vengono nominati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e la loro scelta segue le materie d’esame che sono state precedentemente annunciate dal Ministero. I commissari interni, sono selezionati dal consiglio di classe in seguito all’annuncio delle materie assegnate ai commissari esterni. Questo processo di selezione assicura che le commissioni siano composte da membri qualificati e competenti, capaci di valutare gli studenti in modo equo e trasparente.

L’importanza della pubblicazione

Sapere chi saranno i commissari esterni è cruciale per gli studenti che si preparano agli esami di Maturità. Questa informazione può influenzare significativamente la loro preparazione, poiché consente agli studenti di orientare il proprio studio in base alle competenze e alle aspettative dei commissari. La composizione delle commissioni, con membri esterni provenienti da altre scuole, garantisce una valutazione imparziale e trasparente delle prove.

Maturità 2024: è una settimana cruciale

La settimana che inizia oggi, lunedì 3 giugno, è particolarmente importante per gli studenti che affronteranno la prima prova scritta della Maturità 2024 il prossimo 19 giugno. La pubblicazione dei nomi dei commissari esterni dovrà avvenire entro e non oltre il 7 giugno. Oggi, il motore di ricerca del MIM è in manutenzione e questo, negli anni precedenti, significava che i nomi erano in fase di caricamento.

Ricordiamo che i commissari esterni, provenienti da altre scuole, affiancheranno i docenti interni nelle commissioni miste e avranno il compito di valutare le prove in modo imparziale; le discipline affidate ai commissari esterni sono state annunciate dal MIM a fine gennaio. I nomi dei presidenti delle commissioni, anch’essi esterni, sono già stati resi noti lo scorso 14 maggio: con la pubblicazione dei nomi dei commissari esterni gli studenti avranno finalmente tutte le informazioni necessarie per completare la loro preparazione agli esami.