Concorsi docenti 2024, prova scritta: quesiti e info utili

La fase di svolgimento della prova scritta dei concorsi docenti 2024 è vincolata alla regione selezionata durante la presentazione della domanda di partecipazione. Pertanto, se il candidato ha indicato la Lombardia come regione di interesse, sarà tenuto a sostenere la prova scritta in sedi stabilite dagli Uffici Scolastici Regionali della Lombardia, indipendentemente dalla sua attuale residenza in Sicilia.

Allo stesso modo, se la scelta è ricaduta sulla Sicilia come regione di preferenza, il candidato dovrà affrontare la prova scritta nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali siciliani, anche nel caso in cui la sua residenza attuale sia situata in Sicilia stessa.

È fondamentale sottolineare che la destinazione della prova scritta è strettamente collegata alla scelta regionale effettuata durante la presentazione della domanda e rimane immutata, nonostante eventuali aggregazioni delle procedure che interessano esclusivamente le prove orali. In altre parole, anche se la classe di concorso del candidato è stata aggregata in un’altra regione per la prova orale, la prova scritta si terrà comunque nella regione originariamente scelta nella fase di presentazione della domanda.

Concorsi docenti 2024: le sedi in cui recarsi

I quadri di accoppiamento tra sede e candidato verranno resi pubblici dall’Ufficio Scolastico Regionale di riferimento, ovvero quello della regione scelta durante la presentazione della domanda, almeno 15 giorni prima della data della prova. È da precisare che la prova potrebbe estendersi su più giornate, a seconda del numero di candidati in relazione alle postazioni informatiche disponibili.

Nel caso in cui la scelta della regione sia la Sicilia e la prova scritta debba essere sostenuta in tale regione, non è garantito che essa si svolga nella provincia di residenza o domicilio del candidato. Esiste la possibilità che il candidato venga assegnato a una sede situata in una provincia diversa.

Gli orari per lo svolgimento della prova saranno specificati nel calendario pubblicato. In una singola giornata, potrebbero essere programmati due turni: uno al mattino, dalle 9:00 alle 10:40 (con operazioni di identificazione alle 8:00), e uno al pomeriggio, dalle 14:30 alle 16:10 (con operazioni di identificazione alle 13:30).

Dove consultare la sede

Il candidato potrà consultare l’avviso di convocazione sul sito internet dell’Ufficio Scolastico Regionale di riferimento e sul Portale Unico del Reclutamento. Attraverso il Portale Unico del Reclutamento, sarà in grado di accedere a un link diretto all’area “Graduatorie” della Piattaforma “Concorsi e Procedure Selettive”, dove potrà visualizzare e salvare il documento relativo alla sua convocazione. È importante sottolineare che tale avviso ha piena validità come notifica ufficiale.

La mancata presentazione del candidato nella data, ora e sede stabilite, anche per motivi di caso fortuito o forza maggiore, comporterà automaticamente l’esclusione dalla procedura concorsuale.

Come si svolge la prova scritta

I candidati saranno considerati idonei solo se avranno presentato la richiesta di partecipazione nel rispetto delle modalità, dei termini e dei requisiti stabiliti dal decreto.

La prova dei concorsi docenti 2024 sarà condotta attraverso il metodo “computer based”. Ciascun candidato affronterà un’unica prova scritta, valida per tutte le classi di concorso e tipologie di posto selezionate nella domanda di partecipazione.

Ad esempio, se un candidato ha indicato le classi di concorso A022 e A012, oltre al sostegno per la secondaria di secondo grado, affronterà un’unica prova scritta. In caso di superamento, sarà successivamente sottoposto a tre prove orali, corrispondenti alle diverse procedure.

La struttura della prova prevede che ciascuna domanda contenga quattro risposte, di cui solo una è corretta. L’ordine delle 50 domande sarà presentato a ciascun candidato in modo casuale. È importante notare che i quesiti non saranno pubblicati in anticipo.

La durata complessiva della prova sarà di 100 minuti, salvo l’applicazione di tempi aggiuntivi e ausili previsti dalla normativa vigente.

Istruzioni per il giorno della prova

Il giorno della prova è necessario essere in possesso del codice fiscale e del documento di identità. Inoltre, è assolutamente proibito portare materiali di scrittura come penne e quaderni. I bandi affermano “Alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto a causa dello stato di gravidanza o allattamento è comunque assicurata la partecipazione alla procedura concorsuale. A tal fine, le candidate interessate ne danno comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’USR competente, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC), almeno dieci giorni prima dell’inizio della prova, unitamente alla documentazione attestante la data presunta del parto o la data di nascita del bambino/a.”