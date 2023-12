Concorso docenti scuola 2023, bando pubblicato: tutte le info su domande, posti e prove

Finalmente è uscita la notizia tanto attesa da chi intende diventare insegnante: è stato pubblicato il bando per il concorso docenti scuola straordinario TER 2023, con tutte le informazioni sui posti disponibili, i requisiti di ammissione e le strutture delle prove. Il concorso ha l’obiettivo di reclutare docenti per la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria, per i quali sono stati messi a disposizione più di 30.000 posti in totale. Andiamo a scoprire tutti gli altri aspetti riguardanti il concorso all’interno della nostra guida!

Concorso docenti scuola 2023: posti disponibili

Il Concorso Docenti Scuola Straordinario TER 2023 ha suscitato grande interesse nella comunità educativa, con l’annuncio di oltre 30.000 posti disponibili​​. Questi posti sono suddivisi tra la scuola dell’infanzia, primaria, e la scuola secondaria di I e II grado, fornendo un’ampia gamma di opportunità per i potenziali candidati. La distribuzione specifica include 9.641 posti per infanzia e primaria​​. Ecco come sono ripartiti esattamente per regioni:

Il bando di concorso straordinario scuola prevede anche 20.575 posti per la scuola secondaria di I e II grado. Ecco come sono suddivisi per regioni:

Questi numeri riflettono un impegno significativo da parte del Ministero dell’Istruzione per rafforzare il corpo docenti nelle scuole italiane. È importante notare che i posti includono anche quelli per insegnanti di sostegno e insegnanti tecnico pratici (ITP), evidenziando l’attenzione verso l’inclusione e la diversità nelle competenze didattiche.

Concorso scuola 2023: domande di partecipazione

La candidatura per partecipare al concorso docenti può essere presentata a partire dall’11 dicembre 2023, con una scadenza fissata per il 9 gennaio 2024​​. Queste date rappresentano una finestra di opportunità limitata per i candidati interessati a partecipare al concorso. Le domande vanno inviate esclusivamente online tramite il sito istituzionale InPA, ed è necessario possedere lo SPID e una PEC personale. È inoltre previsto il versamento di una tassa di iscrizione di 10€ seguendo le istruzioni indicate nel bando. La tassa di concorso deve essere versata per ciascuna classe di concorso per cui si intende partecipare.

Il concorso è aperto a tutti i laureati nelle classi richieste dal Ministero, inclusi gli insegnanti di sostegno e gli ITP (insegnanti tecnico-pratici)​​, e non sono previsti limiti di età per partecipare. Nel prossimo paragrafo andiamo a vedere meglio quali sono i requisiti di ammissione.

Requisiti di ammissione al concorso docenti

I requisiti di accesso al concorso docenti scuola straordinario 2023 sono fissati dal Decreto Ministeriale n. 205 (scuola secondaria) o 206 (infanzia e primaria) del 26 ottobre 2023. Nello specifico, i requisiti di accesso per i posti comuni del concorso straordinario scuola infanzia e primaria 2023 includono uno dei seguenti titoli:

diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002;

abilitazione all’insegnamento ottenuta tramite i corsi di laurea in scienze della formazione primaria;

titolo equivalente e riconosciuto in Italia se conseguito all’estero.

I candidati interessati ai posti comuni nella scuola secondaria devono presentare invece uno di questi requisiti:

una laurea coerente con la classe di concorso e l’abilitazione per la specifica classe di concorso;

tre anni di servizio negli ultimi cinque anni nelle scuole statali, di cui almeno uno specifico;

una laurea coerente con la classe di concorso + 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022.

Al momento, quindi, per partecipare al concorso straordinario docenti 2023 non sono ancora richiesti i 60 CFU per l’insegnamento, che sostituiranno i 24 CFU solo partire dal 1° gennaio 2025.

Infine vediamo che per gli ITP è richiesta una laurea di primo livello e abilitazione oppure un diploma di accesso alla classe di concorso (valido fino al 31 dicembre 2024), mentre per i candidati interessati ai posti di sostegno è richiesto il possesso di un titolo di specializzazione conforme ai sensi del DM n. 249/2010.

Prove del concorso scuola straordinario 2023

La prova scritta del concorso scuola 2023 consiste in 50 quesiti a risposta multipla (ci sono 4 possibili risposte a quesito). I partecipanti hanno 100 minuti per completare questa prova, che include quesiti pedagogici, psicopedagogici, didattico-metodologici, sulla conoscenza della lingua inglese e sulle competenze.

Nello specifico, 40 quesiti saranno così suddivisi:

10 quesiti di ambito pedagogico;

15 quesiti di ambito psicopedagogico, ivi compresi gli aspetti relativi all’inclusione;

15 quesiti di ambito metodologico didattico, ivi compresi gli aspetti relativi alla valutazione.

I 10 quesiti rimanenti saranno ripartiti invece in questa maniera:

5 quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;

5 quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento.

Prova orale del concorso docenti

La prova orale del concorso docenti scuola straordinario TER 2023 richiede la dimostrazione delle seguenti competenze:

competenze pedagogiche e psico-pedagogiche

capacità di comunicazione e di gestione delle situazioni didattiche

conoscenza specifica della disciplina oggetto di insegnamento

La durata massima della prova orale è di 45 minuti, e per superarla, i candidati devono totalizzare almeno 70 punti su 100. I candidati selezionati dopo aver superato la prova scritta avranno l’opportunità di affrontare questa fase del concorso.

Per quanto riguarda i candidati per i posti comuni del concorso straordinario docenti, si valutano le conoscenze e competenze disciplinari dei candidati, le loro abilità didattiche generali, e la capacità di progettare insegnamenti efficaci, inclusivo l’uso di tecnologie e dispositivi elettronici multimediali. Durante la prova orale, i candidati devono anche svolgere un test didattico sotto forma di una lezione simulata.

Invece la valutazione dei candidati per i posti di sostegno analizza le competenze dei candidati nel supportare studenti con disabilità. Questo include la creazione di ambienti di apprendimento inclusivi, la progettazione didattica e curricolare personalizzata, e l’uso di tecnologie e dispositivi elettronici multimediali per facilitare l’inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle diverse potenzialità e tipologie di disabilità. Anche in questo caso, la prova orale include un test didattico con una lezione simulata.