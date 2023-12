Come compilare la domanda per il Concorso Docenti

Il Concorso Docenti 2023 è alle porte e la domanda che si pongono molti aspiranti insegnanti è: come si compila la domanda? Ecco una guida dettagliata per aiutarvi a navigare attraverso il processo.

Prima di vedere la procedura specifica, ricordiamo che il Ministero dell’Istruzione ha annunciato due bandi per il concorso, uno per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, e l’altro per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

Come presentare la domanda di partecipazione

Per compilare la domanda di partecipazione al concorso bisognerà collegarsi in primis al Portale unico del reclutamento (www.inpa.gov.it) o alla Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive (www.miur.gov.it). L’accesso al servizio avviene tramite SPID o CIE e la procedura prevede questi step:

selezionare “Presenta una domanda” e scegliere il concorso specifico; compilare la domanda e aggiornare i dati se necessario; inserire l’elenco dei documenti richiesti; inoltrare la domanda entro la data limite (ovvero il 9 gennaio 2024), generando un documento .pdf nella sezione “Domande presentate”.

Il candidato può tracciare il processo di compilazione salvando ogni sezione, ma deve finalizzare con l’inoltro; solo le domande inoltrate saranno considerate valide. Dopo l’inoltro, il candidato può:

verificare la ricezione della conferma via email; controllare lo stato della domanda come “inoltrata”; assicurarsi che il modulo domanda contenga tutte le informazioni.

Se necessita di modificare la domanda o gli allegati dopo l’inoltro, il candidato deve:

annullare l’inoltro; apportare le modifiche; effettuare un nuovo inoltro, rispettando la data limite per la presentazione.

È importante ricordare che la domanda di partecipazione può essere presentata unicamente in modalità telematica attraverso l’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”. Questo significa che non sarà possibile presentare la domanda in forma cartacea o tramite altri canali.

In conclusione, la compilazione della domanda per il concorso scuola richiede attenzione e precisione. È fondamentale leggere attentamente tutte le istruzioni e assicurarsi di comprendere pienamente i requisiti prima di iniziare il processo di compilazione. Ricordate, la vostra carriera di insegnante potrebbe dipendere da questo!

Requisiti di partecipazione

Per partecipare al concorso per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, sono richiesti i seguenti requisiti:

scuola primaria : diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002;

: diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002; scuola dell’infanzia : diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002;

: diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002; altri requisiti: abilitazione all’insegnamento ottenuta tramite corsi di laurea in scienze della formazione primaria o titolo analogo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia secondo la normativa vigente.

Per i posti di sostegno sia nell’infanzia che nella primaria, oltre ai requisiti per il posto comune, è necessario il diploma di specializzazione secondo il DM n. 249/2010 per il grado richiesto.

Per partecipare al concorso straordinario per la scuola secondaria di primo e secondo grado, è necessario soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti:

laurea adeguata alla classe di concorso e abilitazione per quella classe;

tre anni di servizio negli ultimi cinque anni nelle scuole statali, di cui almeno uno specifico per la classe di concorso;

laurea adeguata alla classe di concorso e 24 CFU specifici, conseguiti entro il 31 ottobre 2022.

Per gli ITP, i requisiti sono la laurea di primo livello e abilitazione o il diploma di accesso alla classe di concorso (valido fino al 31 dicembre 2024).

Per i posti di sostegno, è richiesto il titolo di accesso alla classe di concorso e il diploma di specializzazione secondo il DM n. 249/2010 per il grado richiesto.