Cosa fare il Primo Maggio in Campania: le nostre proposte

Cosa fare il Primo Maggio in Campania

Ormai manca poco al Primo Maggio e bisogna organizzarsi: se sei a corto di idee e abiti a Napoli e dintorni, scopri le nostre proposta su cosa fare il Primo Maggio in Campania, con i bambini e non!

Cosa fare il Primo Maggio in Campania: gite fuori porta e non solo

Per il Primo Maggio 2024, Napoli offre una vasta gamma di eventi e attività culturali per tutti i gusti. Il Palazzo Reale sarà aperto al pubblico con ingresso a pagamento, eccetto il 25 aprile quando l’ingresso sarà gratuito. Questo giorno sarà anche l’occasione per visite guidate gratuite al Palazzo Reale, dove si potranno ammirare i restauri recenti di alcune fontane storiche.

Al Conservatorio di San Pietro a Majella, fino al 28 giugno, si terranno concerti sperimentali gratuiti, mentre l’Antica Chiesa barocca di San Nicola a Pistaso ospiterà il Presepio di Pasqua fino al 17 maggio. Il Museo di Pietrarsa offrirà un ingresso a prezzo simbolico di 2 euro dal 25 al 28 aprile.

Napoli si anima anche con numerosi spettacoli teatrali e musicali: dall’opera “Romeo e Giulietta” al Teatro San Carlo, ai concerti di canzoni napoletane “Napulitanata”, fino a spettacoli come “Lezioni di napoletanità” di Lino D’Angiò e molte altre rappresentazioni teatrali sparsi per la città.

Infine, per chi ama l’arte, ci sono mostre e musei aperti appositamente per il ponte del Primo Maggio. Tra questi, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli (MANN) è uno dei più importanti, con collezioni che comprendono mosaici e affreschi delle antiche Ercolano e Pompei.

Cosa fare il Primo Maggio in Campania con i bambini

In Campania esistono diverse attrazioni ideali per le famiglie con bambini. A Napoli, Edenlandia e lo zoo di Napoli offrono divertimento e scoperte animali vicino al centro, mentre la Città della Scienza e il parco acquatico Magic World sono perfetti per imparare giocando e per il divertimento estivo. Il Bosco di Capodimonte offre una fuga naturale accanto al museo omonimo.

Al di fuori di Napoli, il Dino Park a San Lorenzello e l’Oasi WWF vicino al Lago di Conza permettono di esplorare la natura e la preistoria. Altre opzioni includono il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, l’Acquapark di Isola Verde e Lacenolandia al Lago Laceno, che combinano cultura, divertimento e natura per un’esperienza completa.

