Concerto del Primo Maggio 2024, gli artisti che saliranno sul palco

Concerto del Primo Maggio 2024

Come ogni anno in questo periodo si avvicina il Concerto del Primo maggio. Oltre ad essere una festa nazionale (quella dei lavoratori, per chi se lo stesse chiedendo) questa data è anche, da che ne abbiamo memoria, quella nella quale si svolge questo attesissimo evento che ha luogo nella Capitale. Il Concertone, come molti lo definiscono data l’infinita lista di cantanti che vi si esibisce e, non da meno, la sua durata (avrà inizio alle 13.15 per concludersi a notte inoltrata). Bene, ma chi sono, quest’anno, i presentatori, quale la scaletta e gli artisti che saliranno sul palco del Circo Massimo (perché sì, quest’anno la location sarà diversa dalla “solita” Piazza di San Giovanni in Laterano)? Vi diciamo tutto.

Concerto primo maggio, perché è così importante

Il concerto, organizzato dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) e trasmesso in diretta televisiva, riunisce numerosi artisti e band italiane e internazionali che si esibiscono, tutti, al fine di celebrare l’importanza dei diritti dei lavoratori. Ma anche per promuovere i valori di solidarietà e inclusione sociale attraverso la musica. Oramai giunto alla sua 32esima edizione, l’evento è una tradizione radicata nel panorama culturale italiano. Non a caso, ogni anno attira a Roma un numero impressionante di spettatori da un po’ tutte le regioni italiane. Lo slogan di quest’anno, scelto da Cgil, Cisl e Uil, è “Costruiamo insieme un’Europa di pace, lavoro e giustizia sociale”. A conti fatti si può dire che rappresenti l’evento gratuito di musica dal vivo più grande d’Europa.

Un concerto con “giovani e musica per lanciare alcuni messaggi che non sembrano più di moda: pace, dignità e lavoro. Vogliamo un’Europa più solidale che sappia dare una risposta a chi rimane indietro” ha dichiarato in merito Pierpaolo Bombardieri, Segretario generale dell’Unione Italiana del Lavoro.

Ermal Meta e Noemi i presentatori del concerto del Primo maggio

Bene, entrando nel vivo dell’edizione 2024, a condurlo saranno Ermal Meta e Noemi, entrambi molto contenti di ricoprire questo ruolo ed anche molto emozionati, come hanno dichiarato intervistati dal Tg3. ” Sarà una piazza molto calda e piena di grande e bellissima musica”, ha detto la cantante. “Il messaggio che mi piacerebbe portare sul palco è trovare con gli altri sempre un punto di contatto, lasciando da parte le differenze”, ha aggiunto.

“L’Italia è uno Stato antifascista. Lo sancisce la Costituzione” ha detto invece Meta. “Il primo maggio sarà come sempre un primo maggio all’insegna dell’unione e di tutti i valori della pace che servono a tutti noi”, ha aggiunto.

La scaletta del Concertone del primo maggio

Come anticipato, l’inizio dell’evento è fissato alle 13.15, ad aprire le danze sarà Big Mama con Albe, Cioffi, Diego Lazzari Nashley, Etta, Gaudiano, Irbis in esclusiva per Rai Play. Ma si entrerà nel vivo con la diretta televisiva a partire dalle 15.15 e fino alle 00.15. A proposito, se vi state chiedendo dove vederlo, dovrete sintonizzarvi su Rai 3, sul canale 501 per vederlo in HD o su Rai Radio 2 in diretta radio e in video sul canale 202 del Ddt. Potrete inoltre vederlo anche su RaiPlay e Rai Italia. E’ prevista come di consueto una pausa per permettere la trasmissione del telegiornale dalle 19 alle 20.

Gli artisti che si esibiranno – una cinquantina – sono tantissimi. Per alcuni di loro sarà un debutto, per altri un gradito ritorno. A salire sul palco saranno (rigorosamente in ordine alfabetico):

Achille Lauro,Alda,

Anna Castiglia

Ariete, Bigmama

Bloom

Caffellatte & Giuze

Chiamamifaro

Coez & Frah Quintale

Colapesce e Dimartino

Cor Veleno

Cosmo

Dargen D’amico

Ditonellapiaga

Ermal Meta

Ex-Otago

La Municipal

La Rappresentante Di Lista

Leo Gassmann

Lina Simons

Mahmood

Malika Ayane

Maria Antonietta E Colombre

Mazzariello

Mille

Morgan

Motta

Negramaro

Noemi

Olly

Piero Pelù

Piotta

Rosa Linn

Rose Villain

Santi Francesi

Stefano Massini e Paolo Jannacci

Tananai

Teseghella

Tripolare

Tropico

Ultimo

Uzi Lvke

Vale Lp

