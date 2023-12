Università Cattolica, celebrati i 10 anni del corso di laurea in Medicine and Surgery

L’Università Cattolica celebra un traguardo importante: il decimo anniversario del suo innovativo corso di laurea in Medicine and Surgery. Iniziato nell’anno accademico 2013/2014, il corso ha visto una crescita esponenziale, attirando studenti da oltre 100 paesi diversi, con oltre due terzi delle matricole provenienti da fuori Italia già nel 2016​​.

Le dichiarazioni del preside e del vicepreside di Facoltà

Il preside della Facoltà, il professore Antonio Gasbarrini, ha dichiarato che “Dieci anni sono contemporaneamente un periodo lungo e breve, un periodo abbastanza lungo per guardarsi indietro, raccogliere i frutti di un intenso lavoro e celebrare insieme gli obiettivi raggiunti, e abbastanza breve per progettare ancora, con nuovo slancio, i traguardi futuri”.

Inoltre il vicepreside di Facoltà, il professore Alessandro Sgambato, ha affermato che “Dopo dieci anni l’importanza e il valore formativo e strategico di questo corso di laurea sono ben evidenti. Ricordando gli inizi dell’attivazione di questo programma internazionale, possiamo affermare oggi che l’obiettivo di formare “medici globali”, con fondate competenze scientifiche e cliniche e con un forte impegno etico è stato davvero raggiunto. Nel celebrare questo traguardo non possiamo non ricordare le persone che, in primis, hanno fortemente creduto in questo nuovo Corso di Laurea e hanno dato un contributo fondamentale per il suo avvio, in particolare il Magnifico Rettore professor Franco Anelli, l’allora preside di Facoltà professor Rocco Bellantone e la prima presidente del corso, la professoressa Gigliola Sica.”

Traguardi presenti e futuri

Il corso di laurea ha prodotto risultati notevoli, con 450 iscritti e 214 laureati finora, molti dei quali hanno continuato a perseguire carriere di successo in vari ambiti della medicina, sia in Italia che all’estero​​. La Facoltà si è distinta per il suo approccio innovativo e per la formazione di “medici globali”, combinando competenze scientifiche e cliniche con un forte impegno etico​​.

Infine, il professor Giovanni Gambassi, presidente del Corso di Laurea, ha evidenziato le numerose collaborazioni internazionali con atenei di prestigio come la Thomas Jefferson University di Philadelphia e la Johns Hopkins University, segnando così l’impegno dell’Università Cattolica nel costruire una rete educativa globale​​.

Ma non finisce qui: la Facoltà di Medicina e Chirurgia in inglese della Cattolica prevede grandi innovazioni per il futuro. Con il prossimo anno accademico, verrà introdotto un curriculum completamente ridisegnato, mirato a fornire un’esperienza di apprendimento ancora più intensiva e completa, ampliando le opportunità di acquisire abilità cliniche e competenze mediche. Inoltre, nel 2024 vedrà l’avvio di un nuovo corso parallelo all’Università Cattolica di Bolzano basato su questo curriculum e destinato a coinvolgere studenti del Centro e Nord Europa​​.

Questo anniversario non solo celebra i successi passati, ma apre anche le porte a nuove e entusiasmanti prospettive per gli studenti attuali e futuri, rafforzando il ruolo dell’Università Cattolica nel panorama della formazione medica internazionale.