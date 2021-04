Ci apprestiamo a celebrare il 1 maggio, ovvero la Festa dei lavoratori. Giorno volto a celebrare gli sforzi ed i successi conseguiti dalla classe operaia, la Giornata del lavoro viene celebrata in diversi paesi del mondo, ed accomuna tutti proprio per lo spirito. Per comprenderlo al meglio, possiamo contare sulle frasi sul lavoro dei grandi uomini e delle grandi donne del passato e del presente. Già, perché anche se la maggior parte di noi celebra la Festa del Lavoro con scampagnate e grigliate all’aperto (almeno in epoca pre-covid), il sentimento che ha ispirato la festa è decisamente meno gioioso, intriso com’è di sudore e sacrifici. Insomma, dieto la Festa dei lavoratori c’è molto di più: proviamo a percepirlo attraverso queste frasi e citazioni.

1 Maggio, frasi sul lavoro da leggere

Le frasi sul 1 maggio – ovvero sulla festa dei lavoratori – come anticipato pongono l’accento sull’importanza che, nella vita di ognuno, il lavoro ricopre. Trovare un’occupazione dignitosa che ci permetta di essere indipendenti e di badare alla famiglia è tra le priorità della maggioranza degli individui, oggi come allora. Riflettiamoci.

“Nessun lavoro è insignificante. Tutto il lavoro che eleva l’umanità ha dignità e importanza e dovrebbe essere intrapreso con scrupolosa eccellenza”. Martin Luther King, Jr.

“Il nostro lavoro ci preserva da tre grandi mali: stanchezza, vizio e bisogno”. Voltaire

“Cento volte al giorno, ricordo a me stesso che la mia vita interiore ed esteriore dipende dalle fatiche di altri uomini, vivi e morti, e che devo sforzarmi per dare nella stessa misura ciò che ho ricevuto e sto ancora ricevendo.” Albert Einstein

“Trovare gioia nel lavoro è scoprire la fonte della giovinezza.” Pearl S. Buck

“Il piacere nel lavoro aggiunge perfezione al compito che svolgiamo.” Aristotele

“Scegli un lavoro che ami e non dovrai mai lavorare un giorno nella tua vita”. Confucio

“Il lavoro non è una disgrazia; la disgrazia è l’ozio.” Proverbio greco

“Un uomo non è pagato per avere la testa e le mani, ma per usarle.” Elbert Hubbard

“Prima della ricompensa ci deve essere il lavoro. Pianta prima di raccogliere. Semina in lacrime prima di raccogliere gioia”. Ralph Ransom

“È solo attraverso il lavoro e gli sforzi dolorosi, con un’energia cupa e un coraggio risoluto, che passiamo a cose migliori”. Theodore Roosevelt

“È proprio il lavoro che fa la differenza su tutto.” John Locke

“Segui la tua passione, preparati a lavorare sodo e sacrificarti e, soprattutto, non lasciare che nessuno limiti i tuoi sogni.” Donovan Bailey

“Non c’è sostituto al duro lavoro”. Thomas A. Edison

“Concentrati sul tuo lavoro e dimenticherai gli altri tuoi problemi.” William Feather

“Se le persone sapessero quanto ho dovuto lavorare duramente per ottenere la mia maestria, non sembrerebbe affatto così meraviglioso”. Michelangelo

“L’ispirazione di solito arriva durante il lavoro, piuttosto che prima.” Madeleine L’Engle

“Tutta la felicità dipende dal coraggio e dal lavoro”. Honoré de Balzac

Il lavoro è il medico della natura ed è essenziale per la felicità umana”. Galeno

