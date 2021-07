Battiti Live 2021: anticipazioni

Battiti Live 2021: cantanti ultima puntata

Marco Mengoni

Fabio Rovazzi

Alessandra Amoroso

Rocco Hunt e Ana Mena

Anna Tatangelo

Emma Muscat e Astol

Oscar Anton

Vhelade

Enula

The Kolors

Shiva

Gaia

Lorenzo Fragola

J-Ax e Jake La Furia

Cedraux

Colpaesce e Dimartino

Giusy Ferreri

Boomdabash

Tancredi

Baby K

Orietta Berti

Takagi e Ketra

Battiti Live 2020: dichiarazioni

Giunge al termine, l’evento musicale estivo organizzato dall’emittente radiofonica pugliese, che nel corso del mese di giugno e luglio ha riscaldato il Sud Italia, ma continuerà a farlo ad agosto in televisione. La quinta ed ultima puntata andrà in onda sabatosu Telenorba, Radionorba Tv, Radionorba, in prima serata su Italia 1 lunedì, oltre che successivamente su Mediaset Extra e, on demand, su Mediaset Play. Quest’anno il palco avrà un’unica location, lo splendidoma ci saranno anche altre: Taranto, Bari, Foggia, Lecce, Brindisi, Polignano a Mare, Gallipoli, Vieste, Barletta, Grottaglie, Santa Maria di Leuca, Martina Franca, Giovinazzo, Fasano e Gravina in Puglia. Ma chi troviamo in questo appuntamento finale?Ecco ildella quinta ed ultima puntata di Battiti Live 2021 ():: “Grazie a tutti per la partecipazione! I biglietti sono andati esauriti in poco più di un’ora. Ricordiamo a chi non è riuscito a ottenerli, che potrà seguire tutte le 5 serate in diretta radio, TV, social e sul web. A presto.. nel cuore della musica”.“È un cast spettacolare – ha detto il presidente di Radio Norba– Il nostro show ha raggiunto da tempo uno standard qualitativo internazionale, ma quest’anno siamo riusciti persino a migliorarlo. Sono davvero orgoglioso di annunciare un cast artistico di questo livello, è il nostro modo per festeggiare, con tutti gli italiani, i 45 anni di Radio Norba con l’auspicio che stavolta sia per davvero, in cui si possa tornare in sicurezza a fare musica e spettacoli dal vivo di ogni genere. Insieme a questo cast stellare Radio Norba ed Italia 1 restituiranno a tutti gli italiani dalla bellissima Puglia momenti di allegria e spensieratezza, per riassaporare il gusto dell’estate, di questa nuova estate che tutti meritiamo di vivere con più fiducia per il futuro”.