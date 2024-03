Catalogo Amazon Prime Video Aprile 2024: film e serie tv

Amazon Prime Video Aprile 2024, film e serie tv: il catalogo

Amazon Prime Video ha tante sorprese in arrivo per il mese di aprile, ma vi riepiloghiamo il costo di Amazon Prime Video:

La tariffa mensile standard è passata da 3,99 euro a 4,99 euro

La tariffa annuale standard è passata da 36 euro a 49,90 euro

La tariffa studenti mensile è passata da 1,99 euro a 2,49 euro

La tariffa studenti annuale è passata da 18 euro a 24,95 euro

Ricordiamo che la piattaforma di Amazon era l’ultima tra quelle più diffuse (insieme a Netflix e Disney Plus) a non aver ancora ceduto alla pubblicità, mentre è stato annunciato ufficialmente il mese scorso che arriverà a partire dal 9 aprile, anche in Italia. Chi non vuole modificare niente, non deve fare niente. Chi invece non vuole vedere la pubblicità, può fare qualcosa: collegarsi al proprio account e accettare di pagare 1,99 euro al mese per proseguire a vedere i contenuti senza gli spot.

Ora scopriamo invece tutte le novità del mese di aprile su Prime Video! Cosa dobbiamo aspettarci?

Catalogo Amazon Prime Video Aprile 2024: tutti i film

Scopriamo quali film ci saranno come novità nel mese di aprile su Amazon Prime Video:

Infinite – data di uscita 1 aprile

– data di uscita 1 aprile Jumanji: Benvenuti nella giungla – data di uscita 1 aprile

– data di uscita 1 aprile Angry Birds 2 – Nemici amici per sempre – data di uscita 1 aprile

– data di uscita 1 aprile I migliori giorni – data di uscita 3 aprile

– data di uscita 3 aprile Música (film Original) – data di uscita 4 aprile

– data di uscita 4 aprile Come far innamorare Billy Walsh (film Original) – data di uscita 5 aprile

– data di uscita 5 aprile Time Wars – data di uscita 5 aprile

– data di uscita 5 aprile Dragon Ball Z: Il destino dei Saiyan – data di uscita 9 aprile

– data di uscita 9 aprile Dragon Ball Z: I tre Super Saiyan – data di uscita 9 aprile

– data di uscita 9 aprile Dragon Ball Z: L’invasione di Neo Namecc – data di uscita 9 aprile

– data di uscita 9 aprile Dragon Ball Z: Il Super Saiyan della leggenda – data di uscita 9 aprile

– data di uscita 9 aprile Risen – data di uscita 12 aprile

– data di uscita 12 aprile Cento Domeniche – data di uscita 15 aprile

– data di uscita 15 aprile Shark – Il primo squalo – data di uscita 15 aprile

– data di uscita 15 aprile The Beekeeper – data di uscita 19 aprile

– data di uscita 19 aprile The Baker – data di uscita 21 aprile

– data di uscita 21 aprile Gli Addestratori – data di uscita 25 aprile

Catalogo Amazon Prime Video Aprile 2024: serie tv

Già dai primi di aprile, Amazon Prime Video apre le porte anche a nuove serie tv, scopriamo insieme quali sono: