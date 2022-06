Potenza, velocità, controllo: così si presentano i nuovi Black Shark 5 e Black Shark 5 Pro, smartphone che sotto la scocca si riempiono di adrenalina per restituirla a chiunque su quegli schermi andrà a sperimentare le grandi qualità del device in ambito gaming. Ma potenza, velocità e controllo non sono qualità spendibili soltanto sui videogiochi, anzi: proprio la capacità del gaming di portare i device ad alzare l’asticella svela importanti qualità nella vita di tutti i giorni, dove queste virtù diventano valore aggiunto da applicare su app, fotografia, editing e molto altro ancora. Uno smartphone per studenti, dunque? Decisamente: la vocazione gaming, lo schermo ad alto potenziale e le performance rendono questo device ideale per chi cerca questo tipo di ingredienti nel proprio nuovo dispositivo.

I nuovi Black Shark strizzano insomma l’occhio ad una platea estremamente ampia, che parte dal gaming, ma che arriva pressoché ovunque. In uno zainetto, soprattutto, trova ottimale collocazione. Occhio agli sconti, quindi, perché i giorni del Black Shark Brand Day (15-16 giugno) saranno estremamente caldi.

Black Shark 5 e 5 Pro

La potenza è quella dei chip Snapdragon 870 (5) e Snapdragon 8 Gen 1 (5 Pro), quella di unità LPDDR5 a supporto e quella di un display da 6,67 pollici (AMOLED in un caso, OLED nell’altro) con frequenza di aggiornamento da 144Hz.

La velocità è quella della ricarica: grazie alla batteria da ben 4650mAh e la ricarica rapida da 120W, in soli 15 minuti è possibile ripristinare la piena ricarica e non c’è più alcun rischio di restare senza autonomia: un prodigio importante per la miglior esperienza di gioco, ma un grande valore aggiunto anche quando lo smartphone è strumento di studio, lavoro e connessione con il mondo.

Il controllo è quello di un Dual-zone Pressure Sensitive Display con area sensibile incrementata del 16% rispetto alla generazione precedente: grazie a questa novità l’interazione diventa più comoda e precisa, migliorando notevolmente la qualità soprattutto durante le fasi di gioco.

Ma non finisce qui. I nuovi Black Shark contano sensori fotografici posteriori da 64 e 108 MP, connettività 5G per una velocità ottimale di connessione, audio stereo ed un design clamorosamente aggressivo. Sotto la scocca, inoltre, c’è tutta la qualità di un comparto di dissipazione a raffreddamento liquido reingegnerizzato per offrire le migliori performance possibili.

Black Shark 5 e 5 Pro: prezzi, sconto e versioni

L’occasionissima immediata per mettere mano ai nuovi Black Shark è quella del Black Shark Brand Day di Ali Express, dove grazie a due coupon dedicati è possibile accedere ad importanti sconti sulla nuova generazione Black Shark. Gli sconti sono attivi nei giorni 15-16 giugno e queste sono le versioni disponibili:

Black Shark 5 (utilizzare il coupon “ BSHARK570 ” da -70$) 8GB+128GB a 572,09€ 16GB+256GB a 692,51€

(utilizzare il coupon “ ” da -70$) Black Shark 5 Pro (utilizzare il coupon “ BSHARK5100 ” da -100$) 8GB+128GB a 873,23€ 16GB+256GB a 982,53€

(utilizzare il coupon “ ” da -100$)

Un dispositivo che nasce per il gaming, quindi, ma che nelle mani di uno studente può diventare prezioso tanto per il tempo libero, quanto per accedere alle risorse dello studio. La generosità del display è un’arma in più, le performance sono un modo per abbattere ogni limite e la vocazione si dimostra pertanto ben più ampia di quella legata ai videogiochi. Non resta che metterlo alla prova.