Capodanno 2022, a Milano: tutte le info

Mancano poche ore all’inizio del nuovo anno e non hai ancora scelto dove passare il tuo Capodanno a Milano 2022? Ti sei documentato online e non ti convincono i siti che ti suggeriscono feste strepitose in locali sconosciuti e a prezzi stracciati? Non ti preoccupare abbiamo trovato noi per voi delle soluzioni molto convenienti. Quando mancano poche ore al 2022 il divertimento si scatena: Milano diventa un paradiso per chi ama la musica grazie all’ampia scelta della movida milanese.

Capodanno 2022, a Milano: eventi e serate

A Milano non mancano locali, discoteche ed eventi in grado di assicurarci puro divertimento. Siete pronti a festeggiare il 2022 all’insegna del divertimento? Le discoteche più belle di Milano vi aspettano per festeggiare un Capodanno da sogno. Scopriamole insieme e vediamo anche il listino prezzi:

Capodanno Magazzini Generali Milano 2022: ingresso + buffet: 60€, Serata: 40€, Tavolo: a partire da € 20o,

ingresso + buffet: 60€, Serata: 40€, Tavolo: a partire da € 20o, Capodanno The Club Milano 2022: ingresso: 70€ in prevendita, cena buffet: 100€, tavolo: da 500€ + prevendite;

ingresso: 70€ in prevendita, cena buffet: 100€, tavolo: da 500€ + prevendite; Capodanno Hollywood Milano 2022 : ingresso: 80/100 € (in promo 70€), tavolo: da 600€;

: ingresso: 80/100 € (in promo 70€), tavolo: da 600€; Capodanno Old Fashion Club Milano 2022: ingresso: da 70€ (in prevendita), Cenone: 180€, Tavolo: 300€ in sala (oltre alla prevendita);

da 70€ (in prevendita), Cenone: 180€, Tavolo: 300€ in sala (oltre alla prevendita); Capodanno Just Cavalli Milano 2022: Ingresso: 70€, Cenone: 280€ , Tavolo: da 150€;

Ingresso: 70€, Cenone: 280€ , Tavolo: da 150€; Capodanno Tocqueville Milano 2022: Ingresso: 50€ con 1drink e un flute ingresso dalle 23.30, Buffet: 60€ con 1drink e un flute ingresso dalle 21.00, Cenone: € 150 con flute per brindisi, Tavoli: a partire da 300€ x 5 con 1 bottiglia;

Ingresso: 50€ con 1drink e un flute ingresso dalle 23.30, Buffet: 60€ con 1drink e un flute ingresso dalle 21.00, Cenone: € 150 con flute per brindisi, Tavoli: a partire da 300€ x 5 con 1 bottiglia; Capodanno 2022 Nepentha Milano: Ingresso serata: 50€ , Cenone: 90€ ,Tavolo: 600€;

Capodanno 2022, a Milano: teatro

A Milano, per festeggiare Capodanno 2022, oltre alle serate e alle discoteche ci sono spettacoli di teatro di ogni genere: commedie esilaranti, spassosi cabaret, spettacoli musicali, numeri acrobatici, spettacoli di danza, battute esilaranti, concerti di musica tradizionali, opere liriche di bellezza memorabile, spettacoli di burattini, monologhi comici e tragedie greche. Gli amanti del teatro a Milano troveranno spettacoli adatti a tutte le età il 31 dicembre 2021 a Milano, con tante opportunità per socializzare con gli attori in scena con un bel brindisi in attesa del fine anno.