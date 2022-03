Catalogo Amazon Prime Video Aprile 2022: film e serie tv

Amazon Prime Video Aprile 2022, film e serie tv: il catalogo

Amazon Prime Video ha tante sorprese in arrivo per il mese di aprile, ma vi ricordiamo che questo elenco potrebbe aggiornarsi in corsa, visto che ci potrebbero essere delle uscite a sorpresa nel corso dei prossimi giorni. Nel mese di marzo hanno sicurato fatto piacere agli abbonati gli ultimi due episodi di LOL – Chi ride è fuori ed il film diretto da Claudio Amendola I Cassamortari che vede come special guest anche Piero Pelù. Scopriamo insieme invece cosa dobbiamo aspettarci nelle prossime settimane!

Catalogo Amazon Prime Video Aprile 2022: tutti i film

Scopriamo quali film ci saranno come novità nel mese di aprile su Amazon Prime Video:

Guida sexy per brave ragazze (1 aprile)

Essere John Malkovich (1 aprile)

American Hustle – L’apparenza inganna (1 aprile)

Hell – Esplode la furia (1 aprile)

American Honey (1 aprile)

La rapina perfetta (1 aprile)

2 Young 4 Me – Un fidanzato per mamma (1 aprile)

Soldato Jane (1 aprile)

Incinta… o quasi (1 aprile)

Austin Powers – Il controspione (1 aprile)

Il vendicatore (1 aprile)

6 Bullets (1 aprile)

Sognando Manhattan (1 aprile)

Quella svitata della mia ragazza (1 aprile)

Blonde Ambition – Una bionda a NY (1 aprile)

Killing Point (1 aprile)

C’era una volta in America (1 aprile)

Scomparsa (1 aprile)

Bobby Z, il signore della droga (1 aprile)

Il gatto e la luna (1 aprile)

Il vecchio e la bambina (1 aprile)

Freaks Out (4 aprile)

Why Me (4 aprile)

All’alba perderò (4 aprile)

Babylon A.D. (4 aprile)

In darkness – Nell’oscurità (4 aprile)

Summertime – Sole, cuore… amore (4 aprile)

Killer Joe (5 aprile)

Il Premio (6 aprile)

Navigator (6 aprile)

El Cid (7 aprile)

The Hateful Eight (8 aprile)

La Ragazza Del Mondo (8 aprile)

Una notte da dottore (11 aprile)

2night (12 aprile)

Sole (12 aprile)

Maldamore (13 aprile)

Cella 211 (14 aprile)

Invasion (14 aprile)

Ender’s Game (15 aprile)

Alien Outpost – L’invasione (15 aprile)

Knuckledust – Fight Club (15 aprile)

Litigi d’amore (16 aprile)

Belli ciao (17 aprile)

Con tutto il cuore (18 aprile)

…E ora parliamo di Kevin (19 aprile)

Leoni (20 aprile)

Ciliegine (22 aprile)

A Quiet Place – Un posto tranquillo (23 aprile)

Medianeras – Innamorarsi a Buenos Aires (23 aprile)

Candyman (26 aprile)

Moschettieri del Re (27 aprile)

Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa (30 aprile)

Catalogo Amazon Prime Video Aprile 2022: serie tv

Già dai primi di marzo, Amazon Prime Video apre le porte anche a nuove serie tv, scopriamole insieme: