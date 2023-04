Catalogo Netflix Maggio 2023: film e serie tv

Netflix Maggio 2023, film e serie tv: il catalogo

Quali sono le novità di Netflix per il mese di maggio? Prima di parlarvi delle novità nel catalogo della famosa piattaforma di streaming per il prossimo mese, vi ricordiamo che a maggio aprirà in Italia il primo pop up store dedicato a Stranger Things. Dopo il successo delle aperture di New York, Los Angeles, Parigi, Dallas, Chicago, Miami, il pop up italiano, che sarà situato in Piazza Cesare Beccaria a Milano, sarà il più grande d’Europa. I visitatori potranno comprare prodotti esclusivi e personalizzabili, disponibili solo presso questo negozio: un assortimento di merchandise a tema, tra cui una linea di makeup, articoli d’abbigliamento, giocattoli e accessori unici. In attesa di questa apertura siete pronti a scoprire tutte le novità su Netflix dei prossimi giorni? Ve li elenchiamo tutti, con le date di uscita!

Catalogo Netflix Maggio 2023: tutti i film

Pronti a scoprire quali sono i film in arrivo ad aprile? Mettetevi comodi, tante novità in arrivo:

1 maggio: MONSTER HUNTER MIDWAY IL GGG – IL GRANDE GIGANTE GENTILE BOSTON – CACCIA ALL’UOMO LA PUNIZIONE TOUJOURS SEULS BATTLE OF THE YEAR – LA VITTORIA E’ IN BALLO NO ESCAPE – COLPO DI STATO ALBERTO TOMBA: VINCERE IN SALITA

5 maggio: THE SUICIDE SQUAD – MISSIONE SUICIDA QUEEN & SLIM

7 maggio: MOLLO TUTTO E APRO UN CHIRINGUITO TROLLS WORLD TOUR

11 maggio: ROYALTEEN: LA PRINCIPESSA MARGRETHE | Drammatico/Romantico

| Drammatico/Romantico 12 maggio: THE MOTHER | Azione/Thriller

| Azione/Thriller 13 maggio: UN AMORE A 5 STELLE

17 maggio: I NOSTRI SEGRETI | Thriller

| Thriller 26 maggio: BLOOD & GOLD | Commedia/Guerra

Catalogo Netflix Maggio 2023: le serie tv

E ora passiamo alle serie tv, con tante attese e delle novità. Pronti a scoprire di chi stiamo parlando?