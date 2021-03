Concerti Tommaso Paradiso nel 2022: date e biglietti

Concerti Tommaso Paradiso 2022: date

A causa della pandemia da Covid-19 è stato rimandato al 2022 il tour di Tommaso Paradiso chiamato “Sulle nuvole tour”, prodotto e organizzato da Vivo Concerti. Il live previsto il 15 aprile 2021 a Milano è riprogrammato per venerdì 22 aprile 2022 al Mediolanum Forum di Assago (MI). Il concerto previsto il 18 aprile 2021 a Jesolo è riprogrammato per sabato 26 marzo 2022 al PalaInvent di Jesolo (VE). L’appuntamento dal vivo previsto il 22 aprile 2021 a Roma è riprogrammato per giovedì 7 aprile 2022 al Palazzo dello Sport di Roma. Il liveprevisto il 26 aprile 2021 a Bologna è riprogrammato per domenica 3 aprile 2022 alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO). Il concerto previsto il 28 aprile 2021 a Firenze è riprogrammato per martedì 29 marzo 2022 al Nelson Mandela Forum di Firenze. L’appuntamento dal vivo previsto il 30 aprile 2021 a Torino è riprogrammato per domenica 10 aprile 2022 al Pala Alpitour di Torino. Il liveprevisto il 2 maggio 2021 a Napoli è riprogrammato per giovedì 31 marzo 2022 al PalaPartenope di Napoli. Il concerto previsto l’8 maggio 2021 a Reggio Calabria è riprogrammato per sabato 7 maggio 2022 al PalaCalafiore di Reggio Calabria. L’appuntamento dal vivo previsto l’11 maggio 2021 a Catania è riprogrammato per martedì 3 maggio 2022 al PalaCatania di Catania. Il concerto previsto il 5 maggio 2021 a Bari è riprogrammato per venerdì 29 aprile 2022 al PalaFlorio di Bari.

Sabato 26 marzo 2022 || Jesolo (VE) @ PalaInvent

Martedì 29 marzo 2022 || Firenze @ Nelson Mandela Forum

Giovedì 31 marzo 2022 || Napoli @ PalaPartenope

Domenica 3 aprile 2022 || Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

Giovedì 7 aprile 2022 || Roma @ Palazzo dello Sport

Domenica 10 aprile 2022 || Torino @ Pala Alpitour

Venerdì 22 aprile 2022 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum

Venerdì 29 aprile 2022 || Bari @ PalaFlorio

Martedì 3 maggio 2022 || Catania @ PalaCatania

Sabato 7 maggio 2022 || Reggio Calabria @ PalaCalafiore

Concerti Tommaso Paradiso 2022: biglietti

I biglietti precedentemente acquistati su vivoconcerti.it restano validi per i nuovi appuntamenti.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali. L’ex leader dei Thegiornalisti proporrà uno spettacolo originale, un’esperienza coinvolgente e imperdibile per i fan del cantautore che porterà dal vivo il suo nuovo progetto discografico oltre che, naturalmente, una scaletta dove non mancheranno tutte le sue più grandi hit della band, da “Completamente” e “Riccione” e i singoli “Non avere paura” (certificato doppio disco di platino), “I nostri anni” (certificato disco d’oro), “Ma lo vuoi capire?” (certificato disco d’oro) e il più recente “Ricordami” (certificato disco di platino).

