Sanremo 2022: cosa sapere

E’ ancora lontana la data dell’inizio del 72eismo festival di Sanremo 2022, ma iniziano ad esserci le primissime novità. Sembrerebbe che a condurre il festival per il terzo anno di fila sia Amadeus che prenderà ancora il ruolo di direttore artistico. Al fianco di Amedeus ci sarà Fiorello come negli anni precedenti, ma la novità è il nome della cantante Anna Tatangelo, che pare potrebbe ricoprire il ruolo di co-conduttrice di una serata. Lee notizie sopra citate non sono ancora del tutto certe, ma sappiamo che il dopo festival non verrà fatto in questa nuova edizione.

Sanremo 2022: i possibili cantanti

Volete conoscere il nome di qualche possibile cantante? Si vocifera che i possibili cantanti che parteciperanno alla 72esima edizione del festival musicale di Sanremo sono:

Elisa

Rkomi

Loredana Bertè

Tommaso Paradiso

Blanco

Rkomi

Ariete

Aka7even

Francesco Renga

Marco Masini

Carmen Consoli

Zero Assoluto

Federico Rossi

Mannarino

Gianluca Grignani

Giusy Ferreri

The Kolors

Dolcenera

Sanremo 2022: dove vederlo

Ma quando andrà in onda il Festival di Sanremo 2022? Vi possiamo dire con certezza che il festival sarà dall’ 1 Febbrario al 5 Febbrario 2022. L’orario sarà uguale a quello degni anni scorsi, ovver dalle 20.30 alle 2.00 del mattino all’incirca. Se vi state chiedendo dove guardare il Festiva di Sanremo 2022, vi ricordiamo che è possibile visionarlo in diretta su Rai 1 e anche in streaming su RaiPlay nel caso non siate riusciti a vederlo. Per accedere bisogna semplicemete registrarsi ed il gioco è fatto. Noi siamo molto curiosi di sapere di più su questa nuova edizione del Festival, e voi?