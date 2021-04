Oggi, 13 aprile, ricorre la Giornata internazionale del bacio 2021. Giornata istituita nel 2006 per porre l’attenzione sui baci che vengono scambiati non solo tra gli innamorati, ma in genere tra chi si vuole bene. E quale migliore occasione per ricordare alcune delle più belle frasi sui baci pronunciate dai grandi autori dei nostri tempi?

La Giornata mondiale del bacio è uno dei modi più teneri per celebrare l’amore. Il bacio in letteratura e in poesia occupa da sempre un posto d’onore. Ma questo non vuol dire che non ci si possa scherzare su. Ecco le frasi celebri e divertenti sui baci.

Frasi celebri per la Giornata internazionale del bacio

Oh dammi mille baci e cento ancora e ancora ancora mille ed altri cento; quando migliaia ce ne saremo dati ne faremo un gran fascio mescolandoli perché nessuno ci possa invidiare di un così grande numero di baci. Gaio Valerio Catullo

Il bacio. Primula nel giardino delle carezze. Paul Verlaine

Il nostro bacio occupò tutti gli spazi e i continenti e le terre emerse. Non era solo un bacio. Era un biglietto pieno di destinazioni per l’altrove. Fabrizio Caramagna

Il primo bacio è la parola pronunciata di concerto da quattro labbra che fanno dell’amore un re. Khalil Gibran

Un bacio è un segreto confidato alla bocca invece che all’orecchio. Edmond Rostand

Una rosa mi sboccia sulla guancia se mi baci e io ti guardo e ho paura di rompermi. Alda Merini

L’anima incontra l’anima sulle labbra degli amanti. Percy Bysshe Shelley

Che cosa è un bacio? Non è il desiderio ardente di aspirare una parte dell’essere amato? Giacomo Casanova

Il bacio è immortale. Viaggia da un labbro all’altro, da secolo a secolo, di età in età. Uomini e donne raccolgono questi baci, li offrono agli altri e poi muoiono a loro volta. Guy de Maupassant

Cos’è un bacio? Un lambire di fiamma. Victor Hugo

Baciare qualcuno per la prima volta è sempre una specie di miracolo, un viaggio inebriante lungo le rapide di uno strano fiume. Peter Cameron

Giornata mondiale del bacio, frasi divertenti

Secondo i medici, baciare riduce la pressione sanguigna. Quindi, voglio baciarti ogni giorno per mantenermi sempre in forma. Felice giorno del bacio

“Ho baciato la mia prima ragazza e fumato la mia prima sigaretta nello stesso giorno. Da allora non ho più avuto tempo per il tabacco” Arturo Toscanini

“Baci da Dio!”. “Beh, si’… Lui ha preso tante cose da me!” Woody Allen

