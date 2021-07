La Scelta con Agosto a casa: testo e significato

La Scelta con Agosto a casa: uscita

È uscito lo scorso 9 luglio, in radio e in digitale, “Agosto a casa” (Coffee Records Label / Artist First), il nuovo singolo de La Scelta, scritto da Mattia Del Forno, Francesco Caprara, Emiliano Mangia e Marco Pistone. Scopriamo insieme qualcosa di più su questo brano!

La Scelta con Agosto a casa: significato

Immagini di vita di coppia vissuta nelle sue diverse sfaccettature. Quando l’amore cambia e diventa complicità̀, questa forza può cambiare in meglio anche le giornate più complicate. Si tratta di una canzone solare e positiva, un reggae-pop dal sapore anni Ottanta che entra in testa fin dalle prime note.

La Scelta con Agosto a casa: testo

Ecco il testo ufficiale di “Agosto a casa”: